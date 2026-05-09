Hantavirüs şüphesi taşıyan yolcuların ineceği Tenerife'deki limanda hazırlıklar sürüyor
Arjantin'in Ushuaia kentinden 20 Mart'ta hareket ederek Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden ve hantavirüs tespit edilen MV Hondius isimli yolcu gemisinin yanaşacağı Kanarya Adaları’ndaki Tenerife’de görevliler hazırlıklarını sürdürüyor.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Basın mensupları limandaki durumu yakından takip ederken bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Hollanda Büyükelçisi Roel Nieuwenkamp, Tenerife'deki Hollanda Konsolosu Stan Weytjens ile birlikte bölgeye gelerek incelemede bulundu.