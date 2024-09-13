Harris Trump yarışınde kim önde gidiyor? İşte son anket!

Perşembe günü sona eren bir Reuters/Ipsos anketine göre, Demokrat ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 5 Kasım başkanlık seçimlerini kazanma yarışında Cumhuriyetçi Donald Trump’ın %47’ye %42 önünde yer aldı. Eski başkanla yaptığı ve seçmenlerin büyük ölçüde kendisinin kazandığını düşündüğü bir tartışmanın ardından avantajını artırdı.

İki gün süren anket, Harris’in kayıtlı seçmenler arasında yüzde beş puanlık bir farkla, 21-28 Ağustos Reuters/Ipsos anketinde Trump’a karşı sahip olduğu dört puanlık avantajın hemen üzerinde olduğunu gösterdi.

Birçok Cumhuriyetçi de adaylarının Philadelphia’daki münazaradaki performansı konusunda ikna olmamıştı. Ankete katılan Cumhuriyetçi seçmenlerin %53’ü münazarayı Trump’ın kazandığını söylerken, Demokratların %91’i Trump’ın galip geldiğini söyledi. Cumhuriyetçilerin %31’i kimsenin kazanmadığını, %14’ü ise Harris’in Trump’a üstünlük sağladığını söyledi.

ABC News'teki münazara 67.1 milyon kişi tarafından izlendi

Ankete katılan kayıtlı seçmenlerin %91’i münazaradan en azından bir şeyler duyduklarını, %44’ü ise çok şey duyduklarını söyledi. Nielsen verilerine göre ABC News tarafından düzenlenen münazara 67.1 milyon televizyon izleyicisinin ilgisini çekerek Haziran ayında Trump’ın o zamanki Başkan adayı Joe Biden ile yaptığı münazarayı izleyen yaklaşık 51 milyon kişiyi geride bıraktı.

Biden'in felaket performansı...

Biden’ın bu tartışmadaki felaket performansı, 81 yaşındaki liderin Demokrat arkadaşları tarafından yeniden seçilme teklifini bırakması için yaygın çağrılara yol açtı ve Temmuz ayında bunu yaptı. Şimdi Trump yarıştaki en yaşlı aday ve ankete göre seçmenlerin %52’si Trump’ın hükümette çalışmak için çok yaşlı olduğunu düşünürken, Harris için aynı şeyi söyleyenlerin oranı %7. Seçmenler Harris’e genel olarak kendini nasıl taşıdığı konusunda Trump’tan daha iyi not verdi. İkisinden hangisinin daha ağırbaşlı göründüğü sorulduğunda, tartışmayı bilenlerin %56’sı Harris’i seçerken, Trump’ı seçenlerin oranı %24 oldu. Yüzde kırk dokuz Harris’in “beni dinleyecek ve endişelerimi anlayacak biri gibi göründüğünü” söylerken, Trump’ı bu şekilde görenlerin oranı %18. Ankette 1.405 kayıtlı seçmen dahil olmak üzere ülke çapında 1.690 ABD’li yetişkinle görüşüldü. Kayıtlı seçmenler için yaklaşık yüzde üç puanlık bir hata payı vardır. Reuters/Ipsos’un anketleri de dahil olmak üzere ulusal anketler seçmenlerin görüşleri hakkında önemli sinyaller verirken, Seçim Kurulu’nun eyalet bazında sonuçları kazananı belirler ve bir avuç savaş alanı eyaletinin belirleyici olması muhtemeldir.