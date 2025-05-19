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Harris’i desteklemişlerdi! Trump, Beyoncé dahil 4 ünlü ismi hedef tahtasına oturttu

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık yarışındaki rakibi Kamala Harris’e destek veren Beyoncé, Bruce Springsteen, Bono ve Oprah Winfrey'i hedef aldı. Trump, Harris’e destek veren ünlülerle ilgili araştırma yapılmasını istedi.

Haber Merkezi
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Harris’i desteklemişlerdi! Trump, Beyoncé dahil 4 ünlü ismi hedef tahtasına oturttu
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Trump, ABD Başkanlık yarışında rakibi Kamala Harris’i destekleyen ünlülerden Beyoncé, Bruce Springsteen, Bono ve Oprah Winfrey'in soruşturulmasını istedi.

"Kapsamlı bir soruşturma başlatacağım"

Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kamala Harrıs, başkanlık kampanyası sırasındaki kötü performansı için Bruce Sprıngsteen'e ne kadar ödedi? Eğer bu kadar hayranıysa neden o parayı kabul etti? Bu büyük ve yasadışı bir kampanya katkıda bulunmuyor? Peki Beyoncé? Ve Oprah ve Bono'ya ne kadar gidiyor? Bu konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatacağım” diye yazdı.

"Beyoncé 11.000.000 dolar aldı"

Trump “Haber raporlarına göre, Beyoncé sahneye çıkması, Kamala'yı desteklemesi ve hiç performans sergilemediği için yüksek sesle yuhalanması için 11.000.000 dolar aldı, tek bir şarkı için! Unutmayın, Demokratlar ve Kamala, Kamala'ya sadece tam bir destek vermesi için ona milyonlarca dolar yasadışı bir şekilde ödedi. Bu, en yüksek seviyede yasadışı bir seçim dolandırıcılığıdır! Yasadışı bir kampanya katkıda bulunmaktadır! Bruce Sprıngsteen, Oprah, Bono ve belki de diğer kişilerin açıklama yapması gerekiyor” dedi.

 

 

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