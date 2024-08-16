Harris'ten ilk vaat paketi: Fiyat yasakları, vergi indirimleri, konut teşvikleri

Mevcut Başkan Yardımcısı ve Demokratların Başkan Adayı Kamala Harris’in Kuzey Karolina’daki mitinginde ilk politika odaklı konuşmasını yapması bekleniyor.

CNBC haberine göre, Başkan Yardımcısı Harris, göreve geldiği ilk 100 gün içinde öncelik vereceği yeni ekonomik öneriler paketini açıklayacak. Bu politikalar içinde, marketlerle reçeteli ilaç fiyatlarını düşürmeyi destekleyecek yasaklarla, uygun fiyatlı konutları artırmayı ve orta sınıf için vergileri azaltmayı öneren vaatler bulunuyor.

Başkan Joe Biden’ın yarıştan çekilmesi sonrası başkan adaylığını devralan Harris, ilk özel politika konuşmasını yapmak için kritik öneme sahip Kuzey Karolina eyaletini ziyaret edecek.

Harris’in kampanyasından yapılan açıklamada, vaat paketi için "Bu cesur adımlar, Amerikan ailelerinin karşı karşıya olduğu en keskin acı noktalarını ele alacak ve finansal güvenliklerini güçlendirecek" denildi.

Gıda fiyatlarında ilk federal yasak

Market fiyatlarındaki inatçı yüksek seyre karşı, Harris, gıda ve market ürünlerinde "kurumsal fiyat artışı" üzerine ilk federal yasağı getirmek için Kongre ile birlikte çalışacak.

Bilgi notunda, şirketlerin temel gıda maddelerinde haksız kazanç sağlamak için tüketicileri sömürmelerine karşı “açık kurallar” yer alacak.

Harris, ihlalleri araştırmak ve cezalandırmak için Federal Ticaret Komisyonu ve eyalet başsavcılarına yetki verecek.

Ayrıca, en büyük gıda üreticileri arasındaki birleşme ve konsolidasyon önerilerine karşı agresif bir düzenleyici yaklaşım da benimseyecek.

Uygun fiyatlı konut ve kira

Harris'in planları içinde, nakit sıkıntısı çeken kiracıları desteklemek amacıyla veri şirketlerinin kira oranlarını yükseltmesini engelleyecek ve Wall Street yatırımcılarının topluca ev satın alıp yüksek fiyatla yeniden satmaları önlenecek bir madde bulunuyor.

Harris ayrıca, ABD'nin önümüzdeki 4 yıl içinde 3 milyon yeni konut inşa etmesi çağrısında bulunacak. Bunu kolaylaştırmak için, müteahhitlere yeni vergi teşvikleri talep edecek.

Vergi yasasında yapılacak değişiklikler, Kongre onayı gerektirirken, Temsilciler Meclisi ve Senato’nun hangi parti tarafından kontrol edildiği de önemli olacak.

Harris planında, konut arzı genişledikçe, “iki yıl boyunca kiralarını zamanında ödemiş olan ve ilk evlerini satın alan ailelere 25 bin dolara kadar peşinat yardımı sağlanacak.

Sağlık maliyetleri

Harris, Biden yönetiminin Medicare alıcıları için insülin fiyatına getirdiği 35 dolarlık fiyat sınırını, sadece yaşlılar değil, tüm Amerikalıları kapsayacak şekilde genişletmeyi hedefleyecek. Harris’in sağlık politikası, gıda endüstrisinde maliyetleri düşürme planına benzer şekilde, daha katı düzenlemeler ve sıkı tekel karşıtı uygulamalara dayanıyor.

Vergi indirimleri

Pandemi sırasında ilk kez uygulamaya konulan “genişletilmiş çocuk kredilerini” geri getirmek, Biden yönetiminin uzun süredir devam eden bir hedefi olurken, Harris seçildiği takdirde bu hedefi devralacak. Ayrıca, yeni doğan çocuğu olan aileler için 6 bin dolara kadar genişletilmiş vergi yardımı önerecek.

Harris’in kampanyası bunu, “birçok ailenin masraflarının en yüksek olduğu bir yıl-bebek yatakları, bebek bezleri, araba koltukları ve daha fazlası” olarak tanımlıyor. Ayrıca, ücretli izin erişimi olmayan birçok ebeveynin bebekleriyle vakit geçirme ve geçimini sağlamak için yeterli saat çalışma arasında seçim yapmak zorunda kaldığı da belirtiyor.