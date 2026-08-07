Harry Potter filmlerinin çekildiği tarihi malikane satışa çıktı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İngiltere'de, Harry Potter serisinin ilk iki filminde çekim mekanı olarak kullanılan tarihi Bowden Hill House malikanesi satışa çıkarıldı.

Lacock köyünde bulunan ve ikinci derece koruma statüsüne sahip tarihi yapı için 1,5 milyon sterlinin üzerindeki teklifler değerlendirilecek.

1850-1860 yılları arasında inşa edilen malikane yaklaşık 1.232 metrekare kullanım alanına sahip.

Yapıda 19 yatak odası, yedi banyo, altı oturma odası, ofisler, galerili giriş holü ve ayrı bir daire yer alıyor.

Arazide ayrıca ahırlar, seyis lojmanı, depolar, kullanılmayan bir yüzme havuzu ve tarihi bir buz deposu bulunuyor.

Restorasyon maliyeti 1 milyon sterlini aşabilir

Malikanenin kapsamlı bir yenileme sürecinden geçmesi gerekiyor.

Satışı yürüten emlak şirketi Carter Jonas'a göre, benzer büyüklükteki tarihi bir kır evinin restorasyon maliyeti yapılacak işin kapsamına bağlı olarak metrekare başına 1.000 ila 3.000 sterlin arasında değişiyor.

Şirket, temel bir tadilatın yaklaşık 150 bin sterline, kapsamlı bir restorasyonun ise 1 milyon sterlinin üzerine çıkabileceğini öngörüyor.