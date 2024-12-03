Harry Potter kılıçları toplatılıyor! Replikalar silah yasasını ihlal ediyor
Japonya'daki Harry Potter tema parkında hediyelik eşya olarak satılan replika kılıçların, ülkedeki silah kontrol yasasına aykırı olduğu gerekçesiyle toplatıldığı bildirildi.
Japonya'da Harry Potter'ın repkila kılıçları toplatılıyor. Asahi Shimbun gazetesinin haberine göre, Warner Bros Stüdyolarına ait "The Making of Harry Potter" adlı tema parkının, internet sitesinden konuya ilişkin açıklama geldi.
Silah kontrol yasasını ihlali gerekçe gösterildi
Açıklamada, başkent Tokyo'da bulunan tema parkında hediyelik eşya olarak satılan ve ucunun keskinliği nedeniyle ülkedeki silah kontrol yasasını ihlal ettiği tespit edilen 86 santimetre uzunluğundaki paslanmaz çelik kılıçların, "dağıtım sorunu" nedeniyle toplatıldığı duyuruldu.
Ürünleri satın alanların şirketle iletişime geçmeleri istendi
Replika kılıcın, "Harry Potter film serisindeki Godric Gryffindor karakterine ait kılıcın otantik bir rekreasyonu" olduğu kaydedilen açıklamada, ürünleri satın alan müşterilerden şirketle iletişime geçmeleri istendi.