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Harry Potter yıldızı Emma Watson’ın ehliyetine el konuldu

Harry Potter serisinin yıldızı Emma Watson, hız sınırını aştığı gerekçesiyle altı ay boyunca araç kullanmaktan men edildi.

Haber Merkezi
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Harry Potter yıldızı Emma Watson’ın ehliyetine el konuldu
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35 yaşındaki oyuncu, geçen yıl 31 Temmuz akşamı İngiltere’nin Oxford kentinde mavi Audi marka aracıyla 30 mil/saat (yaklaşık 48 km/s) hız sınırı olan bir bölgede 38 mil/saat (yaklaşık 61 km/s) hızla yakalanmıştı.

Watson, çarşamba günü High Wycombe Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen kısa duruşmaya katılmadı. Mahkeme, oyuncuya 1.044 sterlin (yaklaşık 1.400 dolar) para cezası verdi ve sürücü belgesini altı ay süreyle iptal etti.

Eski rol arkadaşı Zoë Wanamaker da aynı cezayı aldı

Watson’ın davasının hemen ardından mahkeme, serinin ilk filminde Quidditch hakemi Madam Hooch karakterini canlandıran oyuncu Zoe Wanamaker’ın da hız ihlalini değerlendirdi.

Wanamaker, geçtiğimiz yıl ağustos ayında, Berkshire’da 40 mil/saat sınırı olan bir yolda 46 mil/saat hızla giderken yakalanmıştı. Mahkeme, Wanamaker’a da Watson’la aynı cezayı verdi.

Her iki oyuncunun da cezadan önce ehliyetlerinde 9’ar ceza puanı bulunuyordu. Yasalara göre, son ihlallerle birlikte üçer puan daha eklendi ve 12 puanı aşmaları nedeniyle otomatik olarak altı aylık sürüş yasağı devreye girdi.

CNN, Emma Watson’ın temsilcilerine yorum için ulaşmaya çalıştı; Wanamaker’ın temsilcileri ise açıklama yapmayı reddetti.

 

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