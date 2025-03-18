Harvard, 200.000 dolardan az kazanan ailelere ücretsiz eğitim sunacak

Harvard, ailesi yıllık 200.000 doların altında kazananlara ücretsiz eğitim sunacak. Geliri 100.000 doların altında olan ailelerin konut ve sağlık sigortası gibi masrafları da Harvard tarafından karşılanacak.

Orta gelirli aileler için yeni politika

Bu adım, Harvard'ı orta gelirli aileler için daha uygun fiyatlı hale getirmeyi amaçlıyor. Karar, Trump yönetiminin çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) uygulamalarına yönelik baskının bir parçası olarak üniversite fonlarını hedef almasının ardından geldi.

Yeni akademik yılda uygulanacak

Harvard Başkanı Alan Garber, "Harvard'ı daha fazla kişinin finansal olarak erişebileceği bir yere getirmek, öğrencilerimizin karşılaştığı geçmiş, deneyim ve bakış açılarının yelpazesini genişletiyor ve onların entelektüel ve kişisel gelişimlerini destekliyor" dedi.

Garber, 2025-2026 akademik yılında başlayacak politikanın "kabul edilen her öğrencinin Harvard College eğitimini mümkün kılmasına" yardımcı olacağını sözlerine ekledi.

ABD'li ailelerin yüzde 86'sı yararlanacak

Bu adımla birlikte ABD'li ailelerin yaklaşık yüzde 86'sının Harvard'ın mali yardımından yararlanmaya hak kazanmasını sağlayacak. ABD Nüfus Sayımı'na göre, ABD'de 2023 yılında ortalama hane geliri 80.000 dolardı.

Seçkin üniversiteler adım atmıştı

ABD'deki bazı seçkin üniversiteler son yıllarda benzer adımlar attı. Bunlar arasında 200.000 doların altında geliri olan ailelere ücretsiz eğitim imkânı sağlayan Pennsylvania Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü de yer alıyor.

Harvard daha önce, geliri 85.000 doların altında olan aileler için konut ve sağlık bakımı da dahil olmak üzere üniversitenin tüm masraflarını ücretsiz hale getirmişti.

Ortalama masraflar 58.000 dolar

Eğitim Veri Girişimi'ne göre, ABD'deki özel bir üniversitenin kampüste yaşayanlar için ortalama fiyatı akademik yıl başına 58.000 dolardır. Araştırma grubu, üniversitenin ortalama maliyetinin 2001'den bu yana iki katından fazla arttığını buldu.

Trump üniversite fonlarını hedef almıştı

Mali yardımlardaki genişlemeler, Trump yönetiminin ırk ayrımcılığının bir biçimi olduğunu iddia ettikleri çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık girişimleri, araştırmalar ve dersler nedeniyle üniversitelere sağlanan fonları çekme tehdidinde bulunmasının ardından geldi.

Trump yönetiminde Eğitim Bakanlığı, Trump'ın DEI programlarını ortadan kaldırma girişimleri sırasında ülke çapında 52 üniversiteyi "eğitim programlarında ve faaliyetlerinde ırksal tercihler ve stereotipler" iddiasıyla soruşturduğunu duyurdu.

Trump yönetimi, İsrail'in Gazze'deki savaşına yönelik protestoların artması üzerine, okulun kampüste antisemitizmi önlemede başarısız olduğunu iddia ederek Columbia Üniversitesi'ne 400 milyon dolarlık hibe ve sözleşmeyi çekti.

Geçtiğimiz yıl, ABD Yüksek Mahkemesi olumlu ayrımcılığı bozmak için oy kullandı. Uygulama, kayıt sürecinde marjinal başvuru sahiplerine karşı ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve öğrenciler arasındaki çeşitliliği artırmak için dezavantajlı gruplardaki bireyleri kayırıyordu.

Mahkemenin kararından bu yana ABD'deki üniversiteler ırksal çeşitlilikte düşüş yaşandığını bildirdi.