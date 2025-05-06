Harvard Rektörü Garber: Trump yönetiminin talepleri akademik bağımsızlığı tehdit ediyor

İlk olarak kampüsündeki Filistin'e destek gösterileriyle, daha sonra da çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını sürdürdükleri gerekçesiyle federal hükümetin hedefi haline gelen Harvard Üniversitesi ile Trump yönetimi arasındaki anlaşmazlık sürüyor.

Harvard Rektörü Garber, Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda, üniversitelerde ideolojik çeşitliliğin artırılmasını hedefleyen girişimlere karşı olmadığını ancak bu hedeflere ulaşmak için federal hükümetin önerdiği yöntemlerin ciddi sorunlar barındırdığını vurguladı.

Trump yönetiminin, okul idaresine yönelttiği taleplerden bazılarının çözülmesi gereken "gerçek" sorunları ele aldığını kabul eden Garber, yönetimin bu sorunları ele alma biçiminin ise sakıncalı olduğunu aktardı.

Garber, federal hükümetin, üniversitenin tüm öğrenci kabul kayıtlarını ayrıntılı biçimde inceleme ve fakülteye kimin alınacağı konusunda söz sahibi olma gibi taleplerinin akademik bağımsızlığı tehdit ettiğini belirtti.

"Vergi muafiyeti statüsü, eğitim ve araştırma misyonunu yerine getirebilmesi için eğitim kurumlarına tanınmış bir haktır"

Federal fonların büyük kısmının bilimsel araştırmaları desteklemek için kullanıldığına işaret eden Garber, fonlarda yaşanan kesintinin, ulusal çıkarlara hizmet eden ve büyük önem taşıyan araştırmaların sonlanmasına neden olduğunu kaydetti.

Garber, yönetimin, üniversitenin vergi muafiyetini kaldırma yönündeki girişimlerinin hukuka aykırı olduğunu savunarak "Vergi muafiyeti statüsü, eğitim ve araştırma misyonunu yerine getirebilmesi için eğitim kurumlarına tanınmış bir haktır. Bunun kaldırılması, üniversitenin temel işlevlerini ciddi şekilde sekteye uğratır." ifadelerini kullandı.