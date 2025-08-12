Harvard Üniversitesi ile ABD yönetiminin, hukuki bir uzlaşmaya yaklaştığı öne sürüldü

New York Times'a konuşan ve sürece aşina 4 kaynağa göre, Beyaz Saray ile üniversite temsilcileri, geçen hafta kapalı kapılar ardında yaptıkları görüşmelerde ilerleme kaydetti ve bir uzlaşma çerçevesi üzerinde çalışmaya başladı.

Harvard Üniversitesi ile ABD yönetimi, hukuki bir uzlaşmaya yaklaştığı mı?

Kaynaklardan üçü, bu çerçeve kapsamında Harvard'ın, federal yönetimin talebi doğrultusunda mesleki ve eğitim programları ile araştırmalara 500 milyon dolar değerinde harcama yapmayı kabul edeceğini iddia etti.

Diğer kaynak ise üniversitenin kampüste antisemitizmle mücadele çabalarını sürdürme taahhüdünde bulunacağını ileri sürdü.

Haberde ayrıca, uzlaşma sağlanması durumunda Başkan Donald Trump yönetiminin, üniversite hakkında yürütülen soruşturmaları da sonlandıracağı iddia edildi.

Harvard, bu anlaşma sayesinde araştırma fonlarına yeniden erişim sağlayacak ve akademik bağımsızlığını koruma gerekçesiyle karşı çıktığı "denetçi atanması" şartından da kurtulacak.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.