Harvard’lı bilim insanından 29 Ekim uyarısı: Tatile çıkmakta fayda var

Harvardlı astrofizikçi Avi Loeb, bu cismin muhtemelen bir kuyrukluyıldız olduğunu kabul etmekle birlikte, “spekülatif fizik üzerine pedagojik bir egzersiz” olarak nitelendirdiği araştırmalarına devam ediyor. Haber Global'in haberine göre Loeb, eğer nesne doğal değilse, dünyanın birkaç gün içinde gerçeği öğreneceğini belirtti.

Harvardlı astrofizikçi Avi Loeb’in hafif muzip bir gülümsemeyle yaptığı bu uyarı, uzay haberlerini yakından takip edenleri alarma geçirdi.

Tartışmanın merkezinde 3I/ATLAS var: keşfinden bu yana kökeni ve doğası hakkında birçok teoriye yol açan, olağandışı bir yıldızlararası cisim (büyük olasılıkla bir kuyrukluyıldız).

Bugüne kadar ayrıntılı biçimde incelenmiş yıldızlararası cisim sayısı çok az. “3I” kısaltması da zaten “üçüncü yıldızlararası cisim” anlamına geliyor. Öncesinde 1I/‘Oumuamua ve 2I/Borisov bulunmuştu; bu ikisi bile bileşim, büyüklük, davranış ve şekil açısından tamamen farklıydı. Dolayısıyla yıldızlararası cisimlerin “normal” sayılabilecek özelliklerini belirlemek neredeyse imkânsız. ‘Oumuamua oldukça tuhaf, Borisov ise görece klasik bir kuyrukluyıldızdı.

29 Ekim'e dikkat çekti

Profesör Loeb, 29 Ekim 2025 tarihinin kritik bir gün olabileceğini vurgulayarak, "29 Ekim'den önce tatile çıkın, çünkü kim bilir ne olacak?" ifadeleriyle dikkat çekti. Bu tarih, 3I/ATLAS'ın Güneş'e en yakın konumuna ulaşacağı (perihelion) zamana denk geliyor. Loeb, bu kritik geçiş sırasında cismin beklenmedik bir manevra yapabileceğini veya mini-sondalar bırakarak yörüngesinde değişiklikler meydana gelebileceğini belirtiyor.

3I/ATLAS

1 Temmuz 2025’te, Şili merkezli ATLAS gözlem ağı, Rubin Gözlemevi’nin 3,2 gigapiksellik dev kamerasının da yardımıyla, Manhattan büyüklüğünde yeni bir yıldızlararası cisim tespit etti. Keşif, 200’den fazla gözlemevinin ortak doğrulamasıyla kesinleşti. Tüm teleskoplar hemen yönünü ona çevirdi; parlaklık, yörünge ve kimyasal bileşimdeki her değişim kayda alındı.

Hubble Teleskobu, cismin “gözyaşı şeklinde” bir kuyruğa sahip olduğunu gözlemledi. Bu, klasik kuyrukluyıldızlarda bu kadar uzak mesafede görülmeyen bir olgu. Loeb, kısa süre içinde, bunu “pedagojik bir alıştırma” olarak nitelendirip, “düşmanca bir uzaylı gemisi olabilir” fikrini ortaya attı.

Eşsiz özellikler ve anormallikler

İlk ölçümler 3I/ATLAS’ın olağanüstü özelliklerini ortaya koydu. 33 milyar ton civarında kütleye ve en az 5 km çapında bir çekirdeğe sahip. Güneş’in çekiminden neredeyse hiç etkilenmeden, saatte 210.000 km hızla ilerliyor. Bileşimi de alışılmışın dışında: Su yerine karbondioksit baskın. Daha da ilginci, gezegenlerle olan “yakın geçişleri.”

Venüs, Jüpiter ve özellikle Mars’a oldukça yaklaştı

Mars’ın yalnızca 2,7 milyon km yakınından geçti. Bu, istatistiksel olarak “olağandışı bir yörünge ayarı” gibi görünerek astronomi dergilerinde ayrı bir konu hâline geldi. Eylül 2025’te Güneş’e yaklaşırken yeşilimsi parıltı gözlemlendi; bu da yüksek kimyasal aktivite ve çift karbon (C₂) gazı gibi bileşenlerin varlığına işaret ediyor.

Mars yörüngesindeki sondalar (Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Express, ExoMars) gözlemlerini sürdürüyor; Jüpiter’in buzlu uydularına doğru giden Juice sondası da Kasım ayında 3I/ATLAS’a yönelmiş durumda. Her yeni veri geldikçe Loeb, ısrarla aynı görüşü yineliyor: “Bu nesne belki değil ama olasılıkla bir yapay teknoloji parçası olabilir.”

NASA ve veri tartışması

Loeb’in bir podcast’te ileri sürdüğü iddia tartışmayı büyüttü: NASA’nın, Mars yörüngesindeki IMAGEN uydusunun çektiği fotoğrafları “geciktirdiğini” söyledi.

Resmî gerekçe ise çok daha dünyasal: ABD’de federal bütçe krizinden kaynaklanan hükümet kapanması nedeniyle NASA’nın birçok hizmeti, bilimsel iletişim dâhil. askıya alınmış durumda.

Yine de Loeb ısrarcı: “Bilim insanlarının verilerini görmek istiyoruz.” Loeb’in tanımladığı “sekiz anomali”, cismin Loeb Ölçeği olarak bilinen (yıldızlararası cisimlerin sıra dışılığına göre derecelendirildiği) listede 10 üzerinden 4 puan almasına neden oldu.

Bilim insanlarının çoğu temkinli

Medyanın ilgisine rağmen, bilim dünyasının çoğu üyesi daha temkinli. NASA’dan Tom Statler, “Bir kuyrukluyıldız gibi görünüyor. Kuyrukluyıldız gibi davranıyor.” diyor. ATLAS’ın tipik bir kuyrukluyıldız gibi toz ve gaz saçtığı, hiçbir yörüngesinin Dünya’ya tehlikeli derecede yaklaşmadığı (en yakın mesafe 270 milyon km olacağı) da vurgulanıyor.

Dünya’ya tarihindeki en yakın mesafeye ulaşacak

Bazı uzmanlara göre 3I/ATLAS’ın asıl değeri, “gezegen tohumu” olmasında yatıyor: Bu tür cisimler, dev gezegenlerin nasıl oluştuğunu anlamada kilit rol oynayabilir.

Takvim şimdiden dolu: 4 Kasım 2025’te, Juice sondası 3I/ATLAS’a 64 milyon km yaklaşacak. Aralık ayında, cisim Dünya’ya tarihindeki en yakın mesafeye ulaşacak. Mart 2026’da, Juno uzay aracı onu Jüpiter yakınlarında gözlemleyecek. Kısacası, 3I/ATLAS ister doğal ister yapay olsun, derin uzayın gizemlerine dair yeni soruların fitilini çoktan ateşledi.