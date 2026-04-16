Haseke’de 11 yıllık Amerikan varlığı sona erdi: Kasrek Hava Üssü Suriye ordusuna geçti

Haseke vilayetinin kalbinde yer alan Kasrek Hava Üssü'nde 11 yıldır devam eden ABD askeri varlığı, bugün birliklerin bölgeden tamamen ayrılmasıyla resmen noktalandı. ABD konvoylarının ağır mühimmat ve teknik teçhizatla birlikte Irak sınırındaki Erbil hattına doğru çekilmesinin hemen ardından, Suriye ordu birlikleri tesise giriş yaparak nizamiyede tam kontrolü sağladı. Tahliye işlemleri sırasında üs içerisindeki bazı kritik lojistik birimlerin ve teknik donanımların kullanılamaz hale getirilmiş olması, çekilme sürecinin sadece bir bayrak değişimi değil, bölgedeki askeri altyapı paylaşımına dair gergin bir final olduğunu kanıtlıyor.

Stratejik koridor ve lojistik hakimiyetin devri

Haseke kırsalında bulunan bu stratejik üs, yıllardır koalisyon güçlerinin bölgedeki en önemli harekat ve lojistik düğüm noktası konumundaydı. Şeddadi ve Rümeylan hatlarından sonra Kasrek’in de Suriye Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolüne geçmesi, Kamışlı ve Haseke arasındaki stratejik koridorun güvenliğini tamamen Şam yönetiminin eline bıraktı. Üs çevresinde yaşanan hareketlilik ve bazı lojistik depoların tahliye anında ateşe verilmiş olması, geçiş sürecinin sahadaki diğer aktörler arasında yarattığı otorite boşluğu mücadelesini de yansıtıyor.

ABD’nin Kasrek’ten çekilmesi, Suriye’nin kuzeydoğusundaki enerji kaynakları ve geniş tarım arazilerinin kontrolü açısından stratejik bir kırılma noktası olarak öne çıkıyor. 16 Nisan itibarıyla tamamlanan bu operasyon, bölgedeki hava sahası koordinasyonunun ve kara hakimiyetinin yeniden Suriye ordu birlikleri tarafından tahkim edilmesi anlamını taşıyor. Halihazırda bölgedeki varlığını asgari düzeye indiren yabancı güçlerin, Kasrek’in ardından kalan son irtibat noktalarını da devrederek Suriye’deki operasyonel defteri tamamen kapatması bekleniyor.