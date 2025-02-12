Hasta ve yaralı Filistinlileri nakledecek araçlar Refah'a ulaştı

Gazze'deki hasta ve yaralı Filistinlilerle refakatçilerini nakledecek araçlar Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze'ye ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı araçların yanı sıra ambulans ve otobüslerin bekleyişi kaydedildi.

Ne olmuştu?

Hamas’ın, İsrail’in 19 Ocak’tan bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının 4 maddesini ihlal ettiğini duyurmasının ardından Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’ndan yazılı açıklama yapılmış; ilaç girişi ile hastanelerin ve sağlık sektörünün yeniden inşası için gerekli malzemelerin geciktirildiği belirtilen açıklamada, "İsrail, hastaların ve yaralıların Refah Sınır Kapısı'ndan çıkışını kasten engelliyor." ifadesine yer verilmişti.