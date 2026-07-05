Hastaneden 20 bin doz uyuşturucu çalındı: Acil durum ilan edildi

İtalya hükümeti, başkent Roma'daki İsrail Hastanesi'nin eczanesinden, morfinden 100 kat daha güçlü sentetik bir opioid olan fentanilden 80 ampulün çalınmasının ardından alarm durumuna geçti.

Kayıp miktarın, yasa dışı kullanım için potansiyel olarak yaklaşık 20 bin doz üretmeye yeteceği belirtiliyor. Bu madde, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi ülkelerde halihazırda bir ulusal acil duruma dönüşmüş durumda.

Fentanil, tıbbi alanda yasal olarak anestezi amacıyla ve kanser hastaları da dahil olmak üzere şiddetli ağrıları tedavi etmek için kullanılıyor.

Ancak bu "parti anestetiğinin" tıbbi olmayan amaçlarla alınması yıkıcı etkilere sahip. Ksilazin ile karıştırıldığında "zombi ilacı" olarak adlandırılan bu maddeden sadece 3 miligram tüketilmesi, bir insanı öldürmeye yetiyor.

İtalya'da da fentanilin yasa dışı uyuşturucu piyasasında giderek yayılması halk sağlığı endişelerini artırdı.

Bu durum, Başbakanlık Uyuşturucu Politikaları Dairesi tarafından Mart 2024'te sunulan "Fentanil ve Diğer Sentetik Opioidlerin Uygunsuz Kullanımına Karşı Ulusal Önleme Planı"nın hazırlanmasına yol açmıştı.

Olay nasıl gerçekleşti?

Hastane eczanesinin sorumlusu, hırsızlığı 24 Haziran'da bildirdi. Olayda dikkat çeken nokta, anahtarları birkaç personelde bulunan ve ampullerin saklandığı çelik kasada hiçbir zorlama izine rastlanmamış olması.

Roma Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayla ilgili ilk rapor başkentin ceza mahkemesine gönderildi. İncelemeler Jandarma'nın (Carabinieri) Sağlık Ekipleri Birimi'ne (NAS) devredildi. Dava, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti amacıyla bulundurma suçlamalarını içeriyor.

Bu sırada Sağlık Bakanlığı, Bakan Orazio Schillaci'nin talimatıyla yetkili ofisleri aracılığıyla bir teftiş başlattı. Bakanlık ayrıca "fentanilin uygunsuz kullanımı ve dolaşımı ile tıbbi ve hastane tesislerinde nasıl saklandığına yönelik denetimleri daha da sıkılaştırmak amacıyla yeni bir genelge" hazırlıyor.

Hükümetin tepkisi

Hırsızlık olayı, Başbakanlık Müsteşarı Alfredo Mantovano başkanlığında Palazzo Chigi'de acil bir toplantı yapılmasına neden oldu. Toplantıda, "halk sağlığını korumak ve benzer olayların tekrarlanmasını önlemek amacıyla, yüksek riskli ilaçların yönetimi için belirlenen prosedürlere uyulmasının sağlanması gerektiği" yinelendi.

Yapılan açıklamada, "Önümüzdeki günlerde, fentanil karşıtı planın uygulanmasını izleme komitesi, dahil olan tüm tarafların gerekli koruma ve kontrolleri uygulamasını sağlamak amacıyla Palazzo Chigi'de yeniden toplanacak" denildi.

Bu sırada Lazio Bölge Yönetimi, hastane eczanesinin uyuşturucu ilaçları nasıl yönettiğini kontrol etmek üzere Roma'daki İsrail Hastanesi'ne olağanüstü bir teftiş ziyareti emri verdi.

Yönetim aynı zamanda, "bölgedeki çeşitli hastanelerde uyuşturucu maddelerin doğru yönetildiğini doğrulamak üzere bölge genelinde yetkili yerel sağlık birimlerine talimat verdiğini, böylece kontrol önlemlerini en yüksek güvenlik standartlarını garanti edecek şekilde tüm bölge geneline yaydığını" duyurdu.