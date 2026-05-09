Hava operasyonları sonrası İran’ın füze gücü ne durumda?

Hava saldırılarının yüzeydeki tesislerde yarattığı tahribatın boyutu uydu görüntüleriyle netleşirken, asıl belirsizlik yerin metrelerce altındaki tünel ağlarında yaşanıyor. Tahran yönetiminin stratejik rezerv olarak tanımladığı füze stoklarının, modern sığınak delici mühimmatlara rağmen operasyonel kabiliyetini koruduğu görülüyor. Saldırıların ardından ortaya çıkan tablo, İran’ın savunma doktrininin temel taşı olan yer altı şehirlerinin dayanıklılığını da test etmiş oldu.

Yer altı tesisleri hava harekatına karşı direnç gösteriyor

İran’ın yıllardır ‘füze şehirleri’ olarak adlandırılan ve yüzlerce metre derinliğe inşa edilen tesisleri, son operasyonlar sırasında askeri envanterin ana sığınağı haline geldi. Hava bombardımanlarının yüzeydeki komuta kontrol merkezlerini ve montaj tesislerini büyük ölçüde imha ettiği bilinse de, yer altındaki ana depolama alanlarının bu saldırılardan sınırlı düzeyde etkilendiği anlaşılıyor. Modern sığınak delici mühimmatlara karşı yüksek mukavemet gösteren bu tüneller, İran’ın özellikle mobil fırlatma rampalarını gizleyerek operasyonel sürekliliği korumasını sağlıyor. Bu durum, Tahran’ın saldırı sonrası bile hala bölgedeki stratejik noktaları hedef alma potansiyeline sahip olduğunu doğruluyor.

Üretim hatlarındaki hasar ve yerli sanayi kapasitesindeki kayıplar

Operasyonların İran savunma sanayisine verdiği zarar, sadece mevcut füze stoklarıyla sınırlı kalmayıp, üretim kapasitesini de doğrudan hedef aldı. İstihbarat analizleri, füze motoru test tesislerinin ve yakıt karıştırma ünitelerinin büyük ölçüde devre dışı kaldığını, bunun da yeni füze üretim hızını ciddi oranda yavaşlattığını ortaya koyuyor. Ancak Tahran yönetiminin tersine mühendislik konusundaki tecrübesi ve kritik parçaların üretimini daha küçük, gizli tesislere yaymış olması, envanterin sanılandan daha hızlı bir şekilde toparlanabileceği gerçeğini masada tutuyor. Özellikle yerli imkanlarla üretilen kısa ve orta menzilli füzelerin montaj hatlarının, büyük fabrikalardan bağımsız olarak kırsal bölgelerdeki gizli hangarlarda sürdürüldüğü görülüyor.

Bölgesel dengeler ve füze diplomasisinde yeni aşama

İran’ın füze gücünün son durumu, sadece bir askeri kapasite meselesi değil, aynı zamanda Orta Doğu’daki diplomatik masanın en güçlü kozu olarak varlığını sürdürüyor. Tahran’ın elinde kalan uzun menzilli balistik sistemleri bir caydırıcılık kalkanı olarak kullanması, bölgedeki komşu ülkelerin hava savunma stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oluyor. Özellikle hipersonik füze geliştirme çalışmalarını sürdüren İran’ın, elindeki sınırlı ama gelişmiş mühimmatı bir stratejik rezerv olarak saklaması, olası yeni bir çatışma riskinde masadaki pazarlık payını artırıyor. Bu stratejik belirsizlik, müttefik kuvvetlerin istihbarat operasyonlarını füze stoklarının kesin yerini saptamaya yönelik yoğunlaştırmasına yol açıyor.