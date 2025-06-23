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Hava sahaları kapatıldı: Türkiye-İran sınırında yoğunluk yaşanıyor

İran hava sahasının uçuşlara kapatılmasıyla birlikte, Türkiye-İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı’ndan karayolunu tercih eden yolcu sayısında artış gözlendi.

Haber Merkezi
İHA
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Hava sahaları kapatıldı: Türkiye-İran sınırında yoğunluk yaşanıyor
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İran ve İsrail arasında son günlerde artan gerginlik sonrası İran hava sahasının geçici olarak sivil uçuşlara kapatılması, bölgedeki ulaşım tercihlerini etkiledi.

Gürbulak Sınır Kapısı’nda yoğunluk

Türkiye-İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı’nda, karayolunu kullanmak isteyen yolcularda görece bir artış yaşandığı gözlemlendi.

Kara yoluyla akın başladı

Özellikle Kurban Bayramı tatilini Türkiye’de geçiren İran vatandaşlarının ülkelerine dönüş için hava yolunu kullanamaması, karayoluna yönelmelerine neden oldu. Benzer şekilde, Türkiye’ye kara yoluyla dönen Türk vatandaşları da bu geçiş noktasını tercih ediyor.

Geçişler kontrollü şekilde sürüyor

Sınır kapısında zaman zaman kısa süreli yoğunluklar yaşansa da, geçişler kontrollü şekilde sürüyor. Yetkililer, artan talebe karşılık sınırdaki işlemlerin normal seyrinde devam ettiğini ve güvenlik önlemlerinin rutin şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

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