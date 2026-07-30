Hava yolu şirketleri, insana ve evcil hayvana benzeyen robotları yasaklıyor

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Delta ve United Airlines, uçuşlara kabin bagajı ya da uçak altı bagajı politikalarında değişikliğe gidecek.

The Hill'in haberine göre hava yolu şirketleri, güvenlik gerekçesiyle insana ve evcil hayvana benzeyen robotları uçaklara almayacak.

Southwest Hava Yolları da bir yolcunun robotla uçağa binmesi üzerine daha önce benzeri bir adım atmıştı.

Robotlara güç sağlamak için sıklıkla kullanılan pil türleri, uçak yolculuklarında halihazırda yasaklanmış durumda. Ağır lityum-iyon piller, yanlış kullanıldıklarında veya patladıklarında yangın tehlikesi oluşturuyor.