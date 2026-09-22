Havacılıkta dev rekabet: Airbus mu Embraer mi?
Japonya'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Japan Airlines, filolara eklenmesi planlanan yaklaşık 20 adet bölgesel jet siparişinde Avrupalı havacılık devi Airbus yerine Brezilyalı üretici Embraer'e yönelebilir.
Japon ulusal hava taşıyıcısı Japan Airlines Co., bölgesel uçuş ağını güçlendirmek amacıyla vermeyi planladığı yaklaşık 20 adet jet siparişi için değerlendirme sürecini sürdürüyor. Piyasa kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre şirket, tercihini Avrupalı imalatçı Airbus SE yerine Brezilya merkezli üretici Embraer SA yönünde kullanmaya yaklaşmış durumda.
Masadaki modeller ve karar takvimi
Japon temsilcisi, filoya katılması planlanan uçaklar kapsamında Embraer üretimi E2 serisi ile Airbus bünyesindeki A220 modellerini kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutuyor. Şirketin konuya ilişkin nihai kararını en erken önümüzdeki Ekim ayı içerisinde netleştirmesi bekleniyor.
Süreç henüz kesinleşmedi
Görüşmelere yakın kaynaklar, uçak alımına yönelik nihai kararın henüz resmi olarak imzalanmadığına dikkat çekiyor. Süreç devam ettiği için mevcut koşulların ve değerlendirmelerin karara kadar değişiklik gösterebileceği ifade ediliyor.