Havada büyük panik: Sarhoş yolcu iki kez kelepçeden kurtuldu, uçak acil iniş yaptı

ABD'nin Virginia eyaletinden kalkan Breeze Airways'in 704 numaralı uçuşu, bir yolcunun uçuş görevlileri ve diğer yolcularla tartışmaya girip iki kez kelepçelerinden kurtulması üzerine Colorado'daki bir havalimanına iniş yapması için yönlendirildi.

ABC News'ün aktardığına göre Grand Junction kenti polis departmanı yaptığı açıklamada, yerel saatle sabah 11.15 civarında “sarhoş bir erkek yolcunun heyecanlanarak, kaykay sallayarak havayolu personeline ırkçı hakaretler yağdırdığı” ihbarını aldıktan sonra havaalanına müdahale ettiğini belirtti.

İki kez kelepçelendi, ikisinde de kurtuldu

Havayolu personeli, adamı iki kez kelepçeledi, ancak yolcu, iki seferde de kelepçelerden kurtulmayı başardı.

Havayolu şirketi, uçaktaki mürettebatın raporlarına dayanarak, bir yolcu ve bir uçuş görevlisinin hafif yaralanmasına neden olan fiziksel bir kavga yaşandığını belirtti.

Ancak polis, yolcuların veya uçuş ekibinin saldırıya uğradığına veya yaralandığına dair herhangi bir ihbarın emniyet makamlarına yapılmadığını belirtti.

Uçak indikten sonra gözaltına alındı

Uçak Colorado'ya indikten sonra, yolcu FBI'ın talimatı üzerine Grand Junction polisi tarafından gözaltına alındı.

Federal Havacılık İdaresi'ne göre, havayolu şirketleri 2025 yılında şu ana kadar binden fazla sorunlu yolcu vakası bildirdi.