Havada dehşet! Acil çıkış kapısını açmaya çalıştı, bir kişiyi boğmaya kalktı

Polis kayıtlarına ve federal suç duyurusuna göre olay, Frontier Airlines'ın San Juan-Chicago seferini yapan 3345 sefer sayılı uçuşunda meydana geldi. Uçağın kalkışından yaklaşık 45 dakika sonra 51 yaşındaki Juan Gabriel Reyes adlı bir yolcu, uçaktan inmek istediğini söyleyerek acil çıkış kapısını zorlamaya başladı.

Kapıyı açma girişimi engellenen Reyes’in bu kez kokpite yönelerek pilot kabininin kapısını omuzlarıyla sert şekilde zorladığı belirtildi. Kabin görevlilerinin müdahalesiyle kapıdan uzaklaştırılan ve sakinleşmesi için tuvalete gitmesine izin verilen şüphelinin, burada tuvaletin zeminine idrar yapmaya çalıştığı ifade edildi.

Görev dışı uçuş görevlisine saldırdı

Olayın ardından başka bir koltuğa alınan Reyes’in yanına, tedbir amacıyla uçakta yolcu olarak bulunan görev dışı bir erkek kabin görevlisi oturtuldu. Görevlinin yerinden kalkmasını fırsat bilen Reyes, yanındaki kişinin yerde bulunan çantasına uzandı. Engellenmesi üzerine daha da agresifleşen şüpheli, kabin görevlisinin üzerine atlayarak başından tutup boğmaya çalıştı.

Plastik kelepçeleri kırdı

Kabin ekibi ve uçaktaki yolcular, Reyes’i plastik kelepçeler ve emniyet kemeri uzatma aparatları kullanarak kontrol altına almak için yoğun çaba gösterdi.

Şüphelinin plastik kelepçeleri birkaç kez kırdığı, ancak yolcuların ortak müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Müdahale anları, uçakta bulunan ve dövüş sporlarıyla ilgilenen bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

FBI tarafından gözaltına alındı

Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçağın pazar günü yerel saatle 23.55 sıralarında Miami Uluslararası Havalimanı'na güvenli bir şekilde iniş yaptığını duyurdu. Miami-Dade Şerif Ofisi tarafından uçakta gözaltına alınan Reyes, sorgulanmak üzere FBI yetkililerine teslim edildi.

Uçak, birkaç saatlik gecikmenin ardından Chicago seferine kaldığı yerden devam etti. Mahkeme kayıtlarına göre Reyes, uçuş ekibine müdahale etmek ve yargı yetkisi kapsamında saldırıda bulunmak suçlamalarıyla tutuklandı.

FAA verilerine göre, yıl başından bu yana havayolu şirketleri tarafından 687 uygunsuz yolcu vakası rapor edildi.

Geçen cuma günü de United Airlines'ın Chicago-Minneapolis seferini yapan uçağı, bir yolcunun kokpite sızma girişimleri nedeniyle Wisconsin'e acil iniş yapmak zorunda kalmıştı.