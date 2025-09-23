Havada dron paniği: Kopenhag ve Oslo havalimanlarında seferler durdu

Kuzey Avrupa'nın en yoğun iki havalimanı olan Danimarka'daki Kopenhag ile Norveç'teki Oslo Havalimanı'nda dron paniği yaşandı. Kopenhag Havalimanı ve Oslo Havalimanı çevresindeki ayrı olaylarda iki ya da üç büyük dronun uçtuğunun görülmesi üzerine hava sahaları 4 saatliğine kapatıldı. Yaşanan olaylar nedeniyle binlerce yolcu havalimanlarında mahsur kaldı.

"Dronlar becerilerini göstermek isteyen yetenekli bir operatör tarafından uçuruldu"

Danimarka Polis Şefi Jens Jespersen bugün yaptığı açıklamada, dün ülkenin ana havalimanını kapatan dronların "becerilerini göstermek isteyen yetenekli bir operatör" tarafından uçurulmuş gibi göründüğünü ve herhangi bir şüphelinin tespit edilmediğini belirtti. Jespersen, Danimarka ve Norveç'teki olayların birbirine bağlı olup olmadığını söylemek için henüz erken olduğunu söyledi. Danimarka'daki dronların birkaç farklı yönden geldiğini aktaran Jespersen, ışıklarını açıp kapattıklarını ve birkaç saat sonra ortadan kaybolduklarını ifade etti.

Kopenhag Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, 31 uçuş, başka havalimanlarına yönlendirildi. Yaklaşık 100 uçuş ertelendi ya da iptal edildi. Yaklaşık 20 bin yolcu olaydan etkilendi.

Tüm uçuşlar en yakın havalimanına yönlendirildi

Norveç polisi, Oslo Havalimanı'nda tüm uçuşların en yakın havalimanına yönlendirildiğini söyledi. Polis, Oslo Havalimanı'nda yerel saatle 00.00'da kapatılan hava sahasının 04.30 sıralarında yeniden açıldığını bildirdi.