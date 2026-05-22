Havada Ebola paniği: Uçak acil iniş yaptı

Fransa'nın başkenti Paris'ten havalanarak ABD’nin Detroit kentine giden uçak, ABD gümrük yetkililerinin iniş izni vermemesi üzerine Kanada'nın Montreal kentine acil iniş yaptı.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Dairesi (CBP) tarafından yapılan açıklamada, Ebola virüsü riskini azaltmak amacıyla yürürlüğe koyulan giriş kısıtlamaları nedeniyle söz konusu yolcunun uçağa binişine izin verilmemesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "CBP kararlı bir adım atarak bu yolcuyu taşıyan uçağın Detroit Metropolitan Wayne County Havalimanı'na inmesini yasaklamış ve uçağı Montreal'e yönlendirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Seyahat kısıtlamaları ve yeni rotasyon kuralı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Doğu ve Orta Afrika'da baş gösteren yeni Ebola salgınının ülkeye girişini önlemek amacıyla geçici tedbirleri devreye soktu.

Bu kapsamda, son 21 gün içinde Uganda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti veya Güney Sudan'da bulunmuş olan ve ABD pasaportu taşımayan yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişi 30 gün süreyle kısıtlandı.

Yeni kurallara göre, salgın bölgelerinden gelen tüm yabancı yolcuları taşıyan uçakların yalnızca Virginia'daki Washington-Dulles Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmasına izin verilecek. ABD hükümetinin, gelişmiş halk sağlığı önlemlerini ve tarama kaynaklarını bu havalimanında merkezileştirdiği aktarıldı.

Bölgedeki vaka sayısı artıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü, çarşamba günü yaptığı açıklamada salgının boyutuna dikkat çekerek şu ana kadar bölgede yaklaşık 600 şüpheli Ebola vakasının ve 139 şüpheli ölümün kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Genel Direktör, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde doğrulanmış vaka sayısının 51 olduğunu ancak salgının gerçek ölçeğinin çok daha büyük olduğunu vurguladı. Uganda'da da şu ana kadar iki vakanın doğrulandığı, ayrıca DKC'de görev yapan bir ABD vatandaşının da Ebola testinin pozitif çıkması üzerine tedavi için Almanya'ya nakledildiği açıklandı.