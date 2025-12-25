Havada iki pilot bayıldı: Uçak otomatik sistemle kendi kendine indi

Teknoloji firması Garmin, Beechcraft Super King Air 200 tipi bir uçakta uçuş esnasında meydana gelen acil durumun ardından, tarihinde ilk kez tam otomatik iniş gerçekleştirdiğini açıkladı.

ABD’nin Colorado eyaletindeki Denver yakınlarında bulunan Rocky Mountain Metropolitan Havalimanı’na yönlendirilen uçak, otomatik sistem sayesinde piste sorunsuz şekilde inerek güvenli biçimde durdu.

Baştan sona ilk kez kullanıldı

Acil durum ekiplerinin paylaştığı görüntülerde uçaktaki iki ikişinin yara almadan çıktığı görüldü. İniş Garmin'in Autoland sistemiyle sorunsuz gerçekleşti.

Şirket bu sistemin yaklaşık 1.700 uçakta kurulu halde olduğunu ve gerçek bir acil durumda baştan sona ilk kez kullanıldığını ifade etti.

Uçağı işleten charter şirketi Buffalo River Aviation, sistemin Aspen kalkışlı bir uçuş sırasında otomatik devreye girdiğini duyurdu.

"Pilotlar sistemi devrede bırakma kararı aldı"

Şirketin CEO'su Chris Townsley, "Kabinde hızlı ve kontrolsüz bir basınç kaybı yaşandı. Pilotlar oksijen maskelerini taktı. Kabin irtifası güvenli sınırları aşınca Autoland tam tasarlandığı gibi otomatik devreye girdi. Pilotlar sistemi devrede bırakma kararı aldı" ifadelerine yer verdi.

Canlı hava trafik kaydında, "pilotun etkisiz kaldı" anonsundan sonra sistemler devreye girdi. Ancak iniş esnasında pilotların bilinci açıktı.

Bölgede bulunan diğer pilotları bir dakikadan kısa sürede pist 30 sağa acil otomatik iniş uyarısıyla bilgilendirdi.

Ekip öngörülemez bir acil durumda eldeki tüm araçları kullanmayı seçti. Amaç değişkenleri azaltmaktı. Townsley "Öncelik yaşam ve güvenli sonuçtu" dedi. Havacılık dairesi olayla ilgili inceleme başlattı.