Havada korku dolu anlar! Uçağın penceresi yerinden çıktı, yolcu son anda kurtuldu

İrlanda merkezli hava yolu şirketi Ryanair'in Yunanistan'dan Almanya'ya gerçekleştirdiği seferde büyük panik yaşandı. İddiaya göre, uçak motorundan kopan parçaların isabet ederek kırdığı pencerenin yanında oturan yolcu, şiddetli hava akımının etkisiyle dışarı savrulmaktan son anda kurtuldu.

Uçuş sırasında pencere yerinden çıktı, uçak geri döndü

BBC'nin aktardığına göre, Ryanair, Yunanistan'ın Selanik kentinden Almanya'nın Memmingen kentine gitmek üzere havalanan yolcu uçağının, uçuş sırasında pencerelerinden birinin yerinden çıkması üzerine kalkış yaptığı havalimanına geri döndüğünü açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, uçağın Selanik Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptığı, yolcuların terminale tahliye edildiği ve olaydan etkilenen yolcuya sağlık ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi. Ryanair ayrıca, yolcuların Memmingen'e ulaştırılması için yedek bir uçağın tahsis edildiğini duyurdu.

Pencere neden yerinden çıktı? Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Uçakta yaşanan olayın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Olaya tanıklık eden bazı yolcular, pencerenin uçak motorundan kopan parçaların isabet etmesi sonucu kırılmış olabileceğini öne sürdü. Yetkililer ise iddiaları araştırırken, olayın kesin nedeninin teknik incelemenin ardından netlik kazanacağını belirtti.

Görgü tanıkları anlattı: Yolcu emniyet kemeri sayesinde faciadan son anda kurtuldu

Yunan ve Alman basınında yer alan görgü tanıklarının ifadelerine göre, uçağın kalkışından kısa süre sonra cam kırılmasını andıran yüksek bir ses duyuldu. Hemen ardından kabin basıncı düşerken, oksijen maskeleri otomatik olarak açıldı ve uçakta panik yaşandı.

İddialara göre, kırılan pencerenin yanında oturan 60'lı yaşlardaki Sırp bir yolcu, kabindeki ani basınç kaybının etkisiyle omuzlarına kadar uçağın dışına savruldu. Emniyet kemeri sayesinde uçaktan düşmekten son anda kurtulan yolcu, diğer yolcuların müdahalesiyle yeniden kabine çekildi. Olayla ilgili resmi inceleme sürerken, görgü tanıklarının aktardığı bu iddialar da soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.