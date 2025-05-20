Havada panik anları gerilim filmlerini aratmadı! Uçakta ikinci pilot bayıldı, kokpit boş kaldı

Alman havayolu şirketi Lufthansa’da şok eden bir olay yaşandı. İspanya'da başlatılan soruşturmada uçağın 10 dakika boyunca pilotsuz uçtuğunu ortaya çıktı.

Uçuş esnasında ikinci pilot bayıldı

İspanya'da yürütülen bir soruşturmaya göre, Almanya merkezli Lufthansa Havayolları’na ait bir yolcu uçağı, ikinci pilotun bayılması üzerine yaklaşık 10 dakika boyunca kokpitte pilot olmadan uçtu.

Olay, 17 Şubat 2024 tarihinde Frankfurt’tan İspanya’nın Sevilla kentine yapılan bir uçuş sırasında meydana geldi. İspanya Sivil Havacılık Kaza ve Olayları Araştırma Komisyonu (CIAIAC) tarafından yayımlanan rapora göre, kaptan pilot kısa bir süreliğine tuvalete gittiği sırada kokpitte yalnız kalan ikinci pilot aniden bayıldı.

Autopilot devreye girdi, uçak 10 dakika pilotsuz uçtu

Airbus A321 tipi uçakta 199 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu. Rapora göre, ikinci pilotun bilincini kaybetmesine rağmen uçak, otomatik pilot sisteminin devrede olması sayesinde seyrini istikrarlı şekilde sürdürdü. Ancak ikinci pilotun istem dışı bazı kontrol hareketleri yaptığı belirtildi. Kokpit ses kayıtlarında, ikinci pilotun "ani ve ciddi bir şekilde bilincini yitirdiğine" işaret eden seslerin tespit edildiği kaydedildi.

Kokpit kapısı acil kodla açıldı

Hava trafik kontrolünün, kokpitle üç kez temas kurmayı denediği ancak yanıt alamadığı ifade edildi. Tuvaletten dönen kaptan pilot, standart giriş koduyla kokpit kapısını açmaya çalıştı fakat içeriden yanıt alamayınca beş deneme sonrasında acil durum kodunu kullanarak kokpite giriş sağladı ve uçağın kontrolünü devraldı.

Yolcular arasındaki doktor müdahale etti

İkinci pilota kabin ekibi ve uçakta yolcu olarak bulunan bir doktor tarafından ilk müdahale yapıldı. Bilincini tekrar kazanan ikinci pilot, sadece müdahale anlarını hatırlayabildiğini söyledi.

Uçak kaptan pilotun kararıyla rotasını değiştirerek Madrid'deki Adolfo Suárez Madrid-Barajas Havalimanı’na yönlendirildi ve yaklaşık 20 dakika sonra güvenli şekilde iniş yaptı.

Hastaneye kaldırılan ikinci pilotun, daha önce teşhis edilmemiş bir nörolojik rahatsızlık geçirdiği ve bunun mevcut sağlık kontrollerinde tespit edilemediği açıklandı. Pilotun uçuş sertifikası geçici olarak askıya alındı.

"Lufthansa iş birliği yaptı"

Lufthansa, CNN’e yaptığı açıklamada soruşturma raporunun farkında olduklarını ve İspanyol yetkililerle iş birliği yaptıklarını bildirdi.

Şirket ayrıca kendi iç güvenlik biriminin de olayı incelediğini, ancak rapora dair daha fazla yorum yapamayacaklarını ifade etti.

CIAIAC, bu tür olayların seyrek yaşandığını ancak pilotların uçuş sırasında yaşanabilecek ani sağlık problemlerine karşı eğitimli olduğunu vurguladı.

Avrupa Komisyonu'nun veri tabanına göre, 2019-2024 yılları arasında uçuş sırasında yaşanan 287 pilot bayılması vakası kayıtlara geçti.

ABD Federal Havacılık Dairesi'nin (FAA) 2004 tarihli raporunda ise, 1993-1998 yılları arasında Amerikan havayollarında görev yapan pilotlar arasında 39 uçuş içi bayılma vakası yaşandığı belirtilmişti.