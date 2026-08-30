Havada yangın paniği: Rodos Adası'ndan kalkan uçak, havaalanına döndü
Yunanistan'da Rodos Adası'ndan kalkan uçağın motorunda çıkan yangın nedeniyle Ada'ya geri döndüğü belirtildi.
AA
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Yunan basınındaki haberlere göre, Kerpe Adası'na gitmek üzere Rodos Adası'ndan kalkan "ATR 42" tipi uçağın motorlarından birinde kalkıştan kısa süre sonra ciddi arıza oluştu.
Arıza sonucu motor alev alırken; pilot alevi kontrol altına alarak uçağı Rodos Havalimanı'na tek motorla geri getirdi.
Havaalanı da dönüş sırasında alarma geçti. Olayda yaralanan olmadığı bilgisi paylaşıldı.