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Havada yangın paniği: Rodos Adası'ndan kalkan uçak, havaalanına döndü

Yunanistan'da Rodos Adası'ndan kalkan uçağın motorunda çıkan yangın nedeniyle Ada'ya geri döndüğü belirtildi.

Haber Merkezi
AA
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Havada yangın paniği: Rodos Adası'ndan kalkan uçak, havaalanına döndü
Temsili
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Yunan basınındaki haberlere göre, Kerpe Adası'na gitmek üzere Rodos Adası'ndan kalkan "ATR 42" tipi uçağın motorlarından birinde kalkıştan kısa süre sonra ciddi arıza oluştu.

Arıza sonucu motor alev alırken; pilot alevi kontrol altına alarak uçağı Rodos Havalimanı'na tek motorla geri getirdi.

Havaalanı da dönüş sırasında alarma geçti. Olayda yaralanan olmadığı bilgisi paylaşıldı.

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