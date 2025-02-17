Havai fişeklerden ürken filler dehşet saçtı! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Hindistan'da korkunç anlar yaşandı. Havai fişeklerden ürken iki fil, festival alanında dehşet saçarak en az 3 kişinin ölümüne ve 30 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Kerala'daki Manakulangara tapınağında düzenlenen festivalde, dört ton ağırlığındaki Hint filleri, yakındaki havai fişek seslerinden ürkerek kontrolden çıktı. Görüntülerde, paniğe kapılan fillerin duvarlara çarptığı ve hatta bir binayı yıktığı görülüyor. Görgü tanıklarına göre, havai fişek seslerinin ardından fillerden biri diğerine çarptı. Bu sırada festival organizatörlerinin kullandığı ofis binasına da zarar verdiler. Çatı kiremitlerinin kırılıp yere düştüğü ve binanın parçalandığı anlar kameralara yansıdı.

Bina parçalandı

Korku içindeki kalabalık, paniğe kapılan fillerin yol açtığı yıkımdan kaçmaya çalıştı. Görüntülerde, zincirli fillerin kalabalığa doğru koştuğu sırada insanların çığlıklar içinde kaçıştığı görülüyor. Bir noktada, büyük file tutunmaya çalışan bir kişinin yere düştüğü, ancak son anda fillerin ayakları altında ezilmekten kurtulduğu kaydedildi.

30 kişi yaralandı

Yetkililer, olayın Perşembe günü saat 18:00 civarında gerçekleştiğini doğruladı. İki kadın ve bir erkek hayatını kaybederken, aralarında 10 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 30 kişi yaralandı. Yaralılar Kozhikode Tıp Fakültesi Hastanesi ve Koyilandy Taluk Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kerala Başbakanı Pinarayi Vijayan, kurbanların ailelerine ve yaralılara başsağlığı diledi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı ve Kerala Tutsak Filler Yönetmeliği'nin ihlal edilip edilmediğini araştırıyor.

İlk soruşturmada, tapınağın geçit töreni için her iki fili de gösterme izni aldığı ortaya çıktı. Ancak Orman Bakanı AK Saseendran, kurallara aykırı bir durum tespit edilirse organizatörlere karşı sert önlemler alınacağını belirtti.

Bu trajik olay, Çarşamba sabahı Wayanad bölgesinde vahşi bir filin 27 yaşındaki bir adamı öldürmesinden bir gün sonra meydana geldi.