Havalimanı çalışanları greve gitti, Brüksel'de yüzlerce uçuş iptal!

Belçika'nın en işlek havalimanı, binlerce havalimanı çalışanının greve gitmesi ve ülkenin başkentindeki protestolara katılması nedeniyle Salı günü uçuşlarının çoğunun iptal edileceği konusunda yolcuları uyardı.

Havalimanı yöneticilerinin ilk olarak cuma günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptıkları açıklamaya göre, şehrin kuzeyindeki Brüksel Zaventem havalimanından kalkacak tüm uçuşlar iptal edildi. Online uçuş bilgilerine göre, gelen uçuşların birçoğu da benzer şekilde iptal edildi.

Brüksel Charleroi'den seyahat etmeyi bekleyen yolcular da yüzlerce uçuşunun iptal edilmesiyle sıkıntı yaşayacak. Belçika medyası yaklaşık 42,000 yolcunun etkileneceğini bildirdi.

Bir havaalanı sözcüsü, güvenlik personeli açığının güvenli operasyonlarını sağlamak için yeterli olmadığını belirtti.

Neden greve gidildi?

Euronews'in yerel basına dayandırdığı habere göre, Avrupa'nın çeşitli sendikalarından yaklaşık 1,000 temizlikçi, güvenlik görevlisi ve konaklama çalışanı, çalışma koşullarının ve ücretlerin iyileştirilmesi talebiyle Charleroi havalimanının dışında bir gösteri düzenleyecek.

Belçika'nın en büyük işçi sendikası olan Hristiyan İşçi Sendikaları Konfederasyonu , protestocuların havalimanındaki "yüksek iş yükü" ve "kötü çalışma koşullarına" karşı harekete geçmeyi amaçladıklarını söyledi.

Çalışma koşulları arasında uygunsuz çalışma sıcaklıkları, personel için pahalı otopark ve sınırlı tesisler yer alıyor. Sendikanın internet üzerinden yaptığı açıklamada, "Havalimanı işletmecisine defalarca bildirim gönderilmesine rağmen ... çözümler hala eksik" denildi.

Avrupa'nın dört bir yanında, AB'nin kamu alımları kurallarında düzenlemeler yapılması talep edilen bir başka protestonun daha planlandığı bildirildi.

Fransa, Almanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İtalya, İspanya ve Finlandiya'dan işçiler, önerilen ihale revizyonlarıyla ilgili endişelerini dile getirmek üzere Brüksel havalimanındaki protestoya katılacaklar.

Belçika basınında yer alan haberlere göre protestoya Avrupa sendika federasyonları UNI Europa ve Effat öncülük ediyor. UNI Europa öncülüğünde 100'den fazla uzman, "dibe doğru yarışı durdurmayı" amaçladığını söyledikleri grevi destekleyen bir mektup imzaladı.

Mektupta, AB'nin mevcut ihale sürecinin, işçi hakları ve adil çalışma koşulları gibi belirli kriterleri göz ardı edebilen bazı "piyasa koşullarını" güçlendirdiği belirtiliyor.

Mektupta şu ifadelere yer verildi: "Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bir sonraki görev döneminde kamu alımları kurallarında bir revizyona gideceğini duyurduğu şu günlerde, bu dış kaynaklı hizmetlerde adil çalışma standartlarının sağlanması, toplu pazarlığın güçlendirilmesi ve işçilerin söz sahibi olması için verdikleri mücadelede temel çalışanları ve Avrupa sendikalarını destekliyoruz."

Avrupa Komisyonu konuyla ilgili kamuya açık bir yorumda bulunmadı.