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Havalimanına inen JetBlue uçağı havada drone ile çarpıştı

Las Vegas'tan New York'a gelen JetBlue Havayolları'na ait bir yolcu uçağının pilotu, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na iniş için yaklaştığı sırada havada bir drone ile çarpıştıklarını rapor etti.

Haber Merkezi
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Havalimanına inen JetBlue uçağı havada drone ile çarpıştı
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Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre olay, pazartesi sabahı yerel saatle 07.15 sularında meydana geldi. Airbus A321 tipi uçak, yaklaşık 3 bin fit yükseklikte son yaklaşma rotasındayken kokpitin hemen üzerine bir insansız hava aracının çarptığı belirtildi.

Pilotun hava trafik kontrolörlerine durumu bildirmesinin ardından uçak, havalimanına güvenli bir şekilde iniş yaptı. İniş sonrası yapılan teknik incelemede uçakta herhangi bir hasar veya çarpışma izine rastlanmadı.

Federal Havacılık İdaresi, havalimanları yakınında drone kullanımının güvenlik gerekçesiyle yasak olduğunu hatırlatarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

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