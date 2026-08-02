Havalimanında "kuyruk" kavgası: 11 yolcu uçağa alınmadı

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Olay, Nürnberg Albrecht Dürer Havalimanı’nda check-in kontuarlarının bulunduğu bölümde meydana geldi. Polisin açıklamasına göre, yaklaşık 20 kişinin dahil olduğu iki grup arasında bekleme sırasındaki yer anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 29 yaşındaki bir erkek, 43 yaşındaki başka bir yolcuya yumruk attı. Bunun ardından iki grup arasında fiziksel arbede yaşandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, herhangi bir yolcunun hastaneye kaldırılmasına gerek olmadığı bildirildi.

Polis ekipleri, kavgaya karışan kişilerin kimlik bilgilerini alarak güvenlik kameralarındaki görüntüleri inceledi. Yaşanan gerginliğin ardından havayolu şirketi ve güvenlik birimleri devreye girerek 11 yolcunun uçuşunu iptal etti. Söz konusu yolcuların planlanan seyahatlerine devam etmelerine izin verilmedi.

Nürnberg Havalimanı Sınır Polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken, kavgaya karışan kişilerin kimlikleri, geçmişleri ve milliyetleri hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Kavgayı başlatan iki kişinin Türk vatandaşı olduğu öne sürüldü ancak bu bilgi yetkililer tarafından doğrulanmadı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.