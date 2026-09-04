Havalimanının etrafına tam 215 bin tane dizdiler: 142 hektarlık dev tesis şaşırtıyor!

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Adolfo Suárez Madrid-Barajas Havalimanı, Avrupa’nın ticari havalimanları arasındaki en büyük güneş enerjisi projesine ev sahipliği yapıyor. Havalimanı etrafındaki 142 hektarlık alana kurulan 215 bin güneş paneli, yıllık 74 bin hanenin tüketimine denk miktarda elektrik üreterek dev tesisin enerji ihtiyacını karşılayacak.

215 bin panel havalimanı arazisine yerleştirildi

Proje kapsamında güneş panelleri havalimanının tek bir noktasına değil, uçuş operasyonlarını engellemeyecek şekilde belirlenen farklı arazilere dağıtıldı. Panellerin konumlandırılmasında kullanılabilir arazi yapısı, çevresel koşullar ve alanın güneş enerjisi potansiyeli titizlikle dikkate alındı. Toplamda 215 bin güneş panelinin bir araya getirildiği dev sistem, havalimanı çevresinde devasa bir tarlayı andırıyor.

74 bin hanenin tüketimine denk enerji üretecek

Ana tesisin 120 megavatlık kurulu güce sahip olduğu belirtilirken, sistemin yılda yaklaşık 242,9 gigavatsaat (242,9 milyon kilovatsaat) elektrik üretmesi öngörülüyor. Havalimanı işletmecisi Aena'nın resmi açıklamasına göre bu üretim miktarı, yaklaşık 74 bin hanenin yıllık ortalama elektrik tüketimine denk geliyor. Elde edilen devasa enerji sayesinde terminallerden teknik tesislere kadar havalimanının elektrik ihtiyacının önemli bir bölümü yeşil kaynaklardan karşılanacak.

Dev yatırım ikinci tesisle genişliyor

Madrid-Barajas Havalimanı'ndaki enerji hamlesi tek bir projeyle de sınırlı kalmayacak. Aynı havalimanı arazisinde 22 hektarlık alana kurulacak 7,5 megavatlık ikinci bir güneş enerjisi tesisinin inşası devam ediyor. Bu yeni bölümde üretilecek elektriğin tamamının doğrudan havalimanı içinde tüketileceği ve şebekeye aktarılmayacağı bildirildi. İşletmeci şirket Aena, halihazırda 12 farklı havalimanında güneş enerjisi tesisleri işletse de Madrid-Barajas projesi sahip olduğu devasa ölçekle diğer tüm projelerden ayrılıyor.