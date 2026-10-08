Havalimanlarında geçişleri yüzde 25 hızlandıracak sistem: İngiltere e-Gate’leri yeniliyor

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İngiltere İçişleri Bakanlığı (Home Office), havalimanlarındaki sınır kontrol noktalarında bekleme sürelerini azaltmak ve seyahat deneyimini iyileştirmek amacıyla geliştirilen temassız e-Gate sistemini kademeli olarak hizmete sundu. İlk olarak East Midlands Airport'ta İngiliz vatandaşlarının kullanımına açılan yeni uygulamanın, ilerleyen süreçte Heathrow, Gatwick, Manchester ve Birmingham gibi diğer büyük havalimanlarında da devreye alınacağı açıklandı.

Gelişmiş yüz tanıma teknolojisi devreye giriyor

Yeni nesil kontrol mekanizmasında yolcu kapıya yaklaştığında yüksek çözünürlüklü kameralar vasıtasıyla canlı fotoğrafı çekiliyor. Sistem, elde edilen biyometrik verileri resmi seyahat, göçmenlik ve pasaport kayıtlarıyla anlık olarak eşleştiriyor. Doğrulamanın başarıyla tamamlanması durumunda kapılar otomatik açılıyor ve yolcuların belgelerini okutucuya fiziksel olarak temas ettirmesine gerek kalmıyor.

Sınır geçiş hızı yüzde 25 artacak

Gerçekleştirilen saha testleri, temassız doğrulama yönteminin mevcut pasaport tarama sistemine kıyasla sınır geçişlerini yüzde 25 oranında hızlandırdığını ortaya koydu. İngiltere Sınır Gücü (Border Force) yetkilileri, uygulamanın güvenlik denetimlerinden ödün vermeksizin yolcu akışını belirgin şekilde rahatlatacağını vurguladı.

Fiziki pasaport taşıma zorunluluğu sürüyor

Yetkililer, dijital ve temassız kontrol kolaylığına rağmen tüm yolcuların seyahatleri boyunca fiziki pasaportlarını yanlarında bulundurmak zorunda olduğunu hatırlattı. Gerekli görülen durumlarda veya ek güvenlik denetimlerinde yetkililer yolculardan pasaportlarını manuel olarak okutmalarını isteyebilecek ya da görevli personelle görüşmeye yönlendirebilecek.