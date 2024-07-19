Havayolları, hastaneler, bankalarda sistem çöktü: CrowdStrike CEO'sundan açıklama geldi

Birçok sektörün etkilendiği kesintiden sonra CrowdStrike CEO'su George Kurtz da X hesabı üzerinden açıklama yaptı:

"CrowdStrike; Windows ana bilgisayarlarına yönelik tek bir içerik güncellemesinde bulunan bir kusurdan etkilenen müşterilerle aktif olarak çalışıyor. Mac ve Linux ana bilgisayarları etkilenmedi. Bu bir güvenlik olayı veya siber saldırı değildir. Sorun tespit edildi, izole edildi ve bir düzeltme uygulandı. Müşterilerimizi en son güncellemeler için destek portalına yönlendiriyoruz ve web sitemizde eksiksiz ve sürekli güncellemeler sağlamaya devam edeceğiz. Ayrıca kuruluşların CrowdStrike temsilcileriyle resmi kanallar aracılığıyla iletişim kurduklarından emin olmalarını öneriyoruz. Ekibimiz CrowdStrike müşterilerinin güvenliğini ve istikrarını sağlamak için tamamen seferber oldu."