  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Hawaii'de yanardağ alarmı: Kilauea'dan lavlar yükseliyor!
Takip Et

Hawaii'de yanardağ alarmı: Kilauea'dan lavlar yükseliyor!

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak gösterilen Hawaii'deki Kilauea Yanardağı Aralık 2024'ten bu yana 12. kez lav püskürttü.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hawaii'de yanardağ alarmı: Kilauea'dan lavlar yükseliyor!
Takip Et

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Kilauea Yanardağı'nda yerel saatle 07.30'da patlama meydana geldiğini açıkladı.

Yanardağ 1983 yılından bu yana aktif

Açıklamada, yanardağın yerel saatle 14.00'te 45 ila 60 metre yüksekliğe aralıklarla lav püskürtmeye başladığı belirtildi.

Yanardağın aktifliğini koruduğu ifade edilen açıklamada, volkanik faaliyetlerin yerleşim yerleri için tehdit teşkil etmediği kaydedildi.

Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea'da 1983'ten beri patlamalar oluyor.

Yıldız Holding, Ramazan’da Türk-İslam sanatı sergisi geleneğini sürdürüyorYıldız Holding, Ramazan’da Türk-İslam sanatı sergisi geleneğini sürdürüyorKültür-Sanat
2025 Turkcell’de yatırım yılı olacak2025 Turkcell’de yatırım yılı olacakŞirket Haberleri

 

Dünya
ABD ile Ukrayna arasında istihbarat krizi!
ABD ile Ukrayna arasında istihbarat krizi!
Batı Şeria'da Ramazan hüzünlü geçiyor: Filistinliler evlerinden uzakta oruçlarını açıyorlar
Batı Şeria'da Ramazan hüzünlü geçiyor: Filistinliler evlerinden uzakta oruçlarını açıyorlar
İsrail basını: PKK’nın silah bırakması, Suriye’de dengeleri değiştirebilir
İsrail basını: PKK’nın silah bırakması, Suriye’de dengeleri değiştirebilir
Grönland Başbakanı'ndan Trump'ın açıklamalarına yanıt: Ada satılık değil
Grönland Başbakanı'ndan Trump'ın açıklamalarına yanıt: Ada satılık değil
Prevot: Belçika, Ukrayna'ya asker gönderme planına karşı değil
Prevot: Belçika, Ukrayna'ya asker gönderme planına karşı değil
Rusya: Kiev, barışı sağlamak için müzakere masasına oturma isteğini olumlu karşıladı
Rusya: Kiev, barışı sağlamak için müzakere masasına oturma isteğini olumlu karşıladı