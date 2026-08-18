Hayden Panettiere'in ölüm nedeni hakkında neler biliniyor?

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"Heroes" ve "Nashville" dizilerinin yıldızı, 36 yaşındaki Amerikalı oyuncu Hayden Panettiere'in hayatını kaybetmesi geniş yankı uyandırdı.

Sinema ve televizyon dünyasından birçok isim ile oyuncunun hayranları gelişmeyi üzüntüyle karşılarken, Panettiere'in ölüm nedenine ilişkin bazı iddialar gündeme geldi.

Pazar günü Güney Carolina'da ölen Panettiere'in ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Greenville County Adli Tabiplik Ofisi'nin pazartesi günü yayımladığı açıklamaya göre, acil servis ekipleri pazar günü öğleden sonra Greenville'de "kalp krizi bildirimi" içeren bir 911 çağrısına müdahale etti. Acil durum çağrısının, oyuncunun bir tanıdığı tarafından yapıldığı bildirildi.

Adli tıp ofisi, California'da yaşayan oyuncunun, "geçici olarak kaldığı" belirtilen Güney Carolina'daki evde cansız hâlde bulunduğunu açıkladı. Açıklamaya göre, sağlık ekipleri, Panettiere'yi kalp krizi geçirmiş hâlde bulduktan sonra canlandırmaya çalıştı. Adli tıbba göre, müdahaleler sonuç vermedi. Panettiere, 911 çağrısından yaklaşık yarım saat sonra ölü ilan edildi.

Aşırı dozdan mı öldü?

Öldüğü sırada partneri Brian Hickerson ve kardeşinin Panettiere'in yanında oldukları belirtildi. Ölümün gerçekleştiği stüdyo dairenin komşuları, kurtarma ekiplerinin "aşırı doz"dan bahsettiğini duydu.

Sızan bilgilere göre, Panettiere'nin cansız bedeninin yakınında, morfin, eroin ve fentanil gibi opioidlerin aşırı dozunda kullanılan bir acil durum ilacı olan nalokson bulunduğu iddia ediliyor.

Oksijen'in derlediği habere göre pazartesi günü yapılan otopside, ölüme katkıda bulunabilecek herhangi bir travma belirtisine rastlanmadığı belirtildi. Oyuncunun resmi ölüm nedeni ve şekli, ek testlerin sonuçları belli olduktan sonra açıklanacak.

Babasından duygusal veda mesajı

Panettiere'nin babası Skip Panettiere, oyuncunun temsilcisi aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Sevgili Hayden'ımızın trajik vefatı nedeniyle derin bir üzüntü içerisindeyiz. Kendisi olağanüstü bir ışık ve doğal bir güçtü, kendisini tanıyan herkese ve onu ekranda izleyen milyonlarca kişiye sonsuz sevgi ve neşe getirdi" ifadelerini kullandı.

Oyuncular sendikası SAG-AFTRA da 1994'ten bu yana üyesi olduğu Panettiere'nin "ani vefatını" andığı bir açıklama yayımladı.

Sendika açıklamasında, çocuk yaşta oyunculuğa başlayan Panettiere'nin uzun kariyerinde "Heroes" ve "Nashville" gibi dizilerde unutulmaz rollere imza attığı belirtilerek, "Kalbimiz kızının, ailesinin, arkadaşlarının ve hayranlarının yanında" denildi.

11 aylıkken kamera karşısına geçmişti

Panettiere, 21 Ağustos 1989'da New York'un Palisades bölgesinde doğdu. Kariyerine yalnızca 11 aylıkken reklamlarda yer alarak başladı.

1998 yapımı "A Bug's Life" filminde Prenses Dot karakterine seslendirdi ve "A Bug's Life: Read-Along" ile Grammy Ödülü'ne aday gösterilen en genç isimlerden biri oldu.

Panettiere'nin çıkış rolü, gençlik yıllarında NBC'nin "Heroes" dizisinde canlandırdığı kendini iyileştirme yeteneğine sahip ponpon kızı Claire Bennet oldu. Dizi 2006-2010 yılları arasında yayınlandı. 2011'de "Scream 4" filminde Kirby Reed karakterini canlandıran oyuncu, yıllar sonra korku serisinin altıncı filminde de bu role geri döndü.

Panettiere, ABC'nin müzikal dram dizisi "Nashville"de 2012-2018 yılları arasında Connie Britton'a eşlik ederek genç country yıldızı Juliette Barnes'ı canlandırdığı bir başka önemli role imza attı.

Bağımlılıkla mücadelesini anlatmıştı

2000'li yılların başında ün kazanan Panettiere'in, madde bağımlılığı ve ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele ettiği biliniyordu. Kamuoyunun gözü önünden bir süreliğine uzaklaşan oyuncu bu yıl, çocuk yıldızlıktan doğum sonrası depresyonu, bağımlılık, iyileşme süreci ve aile içi şiddetle yüzleşmesine kadar hayatını anlattığı "This Is Me: A Reckoning" adlı bir anı kitabı yayımlamıştı.

Kızının velayeti babasında

Panettiere'nin eski partneri, Ukraynalı eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Vladimir Kliçko'dan 11 yaşında bir kızı bulunuyor.

Oyuncu 2022'de "Red Table Talk" programında, kızının velayetini Klitçko'ya bırakma kararının kendisi için "çok üzücü" bir deneyim olduğunu anlatmıştı. Panettiere daha önce, 2018'deki bu karar sırasında madde bağımlılığıyla mücadele ettiğini söylemiş ve konunun "tartışmaya açık" olmadığını belirtmişti.

Oyuncu o dönemde, "Yapabileceğim en zor şeydi ama kızım için en iyisi, onun iyi olduğundan emin olmak, kendime bakmak ve ona iyi bir anne olabildiğimden emin olmaktı. Bazen bu, bırakmak anlamına gelir" demişti.

Panettiere, 2023'te 28 yaşında genişlemiş kalp ve aort kapak komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybeden erkek kardeşi, seslendirme sanatçısı Jansen Panettiere'nin kaybından da bahsetmişti.

Oyuncu, bu yıl podcast sunucusu Jay Shetty'ye verdiği röportajda, "Hayatımda hiçbir şey diğer yarımı kaybetmek gibi hissettirmiyor. Çok yakındık ve büyük kardeş olarak onu korumak ve güvende tutmak görevim olduğu halde bunu yapamamak, kalp kırıklığı bile bunu anlatmaya yetmiyor" demişti.

Oyunculuk ve şarkıcılığın ötesinde Panettiere, ruh sağlığı farkındalığı, hayvan hakları ve çevre konularındaki tutumuyla da tanınıyordu.