Hayvanat bahçesinde kaplanın öldürdüğü adamın kimliği açıklandı: Eski çocuk oyuncu çıktı

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Olay, İngiltere'nin Güney Yorkshire bölgesinde, Doncaster yakınlarında bulunan Yorkshire Vahşi Yaşam Parkı'nda cumartesi günü meydana geldi.

William Chapman'ın parkın güvenlik çitini aşarak hayvanat bahçesine girdiği belirtildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre Chapman, yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki Altai adlı erkek Sibirya kaplanına doğru yürüdü. Kaplanın saldırısına uğrayan genç adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın yalnızca birkaç dakika sürdüğü aktarılırken, Chapman'ın 20'li yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.

Ailesinden açıklama: “Ciddi bir akıl hastalığıyla mücadele ediyordu”

Chapman'ın ailesi yayımladığı açıklamada, yaşadıkları kayıp nedeniyle büyük bir üzüntü içinde olduklarını belirtti. Aile, William'ın uzun yıllardır ciddi bir akıl hastalığından muzdarip olduğunu ve bu nedenle güçlü ilaçlar kullandığını ifade etti.

Açıklamada, ilaçların ölüm olayındaki olası etkisinin adli tıp incelemesiyle değerlendirileceği belirtilerek soruşturma sürecine saygı gösterilmesi istendi.

Ailesi, Chapman'ı “zeki, sıcakkanlı ve cana yakın bir genç adam” olarak tanımladı. Ayrıca olayın ardından internette yayılan görüntülerin ve rahatsız edici içeriklerin paylaşılmaması çağrısında bulundu.

Eski çocuk oyuncu olduğu ortaya çıktı

William Chapman'ın geçmişte televizyon projelerinde rol aldığı öğrenildi. IMDb kayıtlarına göre Chapman, ITV'de yayımlanan May Contain Nuts programında ve BBC'nin True Stories serisinde yer aldı.

Chapman'ın daha önce İngiltere'nin High Wycombe kentindeki Jackie Palmer Sahne Okulu'nda eğitim gördüğü belirtildi.

Okul yönetimi, sosyal medya üzerinden yayımladığı taziye mesajında eski öğrencilerinin ölümünden büyük üzüntü duyduklarını bildirdi. Açıklamada, Chapman'ın hem kişisel hem de oyunculuk alanındaki gelişimini izlemenin kendileri için mutluluk verici olduğu ifade edildi.

Trump, saldırı görüntüsünü paylaştı

Olayın ardından sosyal medyada saldırıya ilişkin olduğu öne sürülen görüntüler yayıldı. Bunların arasında yapay zekâyla oluşturulduğu belirtilen sahte videolar da yer aldı. Polis, kamuoyundan söz konusu görüntüleri paylaşmaktan kaçınmasını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump da salı günü Truth Social hesabından saldırıyı gösterdiği anlaşılan 41 saniyelik sessiz bir videoyu yeniden paylaştı. Trump, paylaşımına “Doğayla asla uğraşmayın! Başkan DJT” notunu ekledi.

Trump, yaklaşık bir dakika sonra aslanların insanlara saldırdığı anları içeren başka bir video derlemesini de hesabında yayımladı.

Parkta güvenlik soruşturması başlatıldı

Olayın ardından Yorkshire Vahşi Yaşam Parkı tahliye edildi. Parkın çarşamba günü de kapalı kalacağı bildirildi.

Doncaster Belediyesi yerel yönetim müdürü Dan Swaine, belediyenin ilgili ruhsatlandırma makamı sıfatıyla sağlık ve güvenlik soruşturması başlattığını açıkladı. Swaine, polis ve sağlık kurumları dahil olmak üzere çeşitli kuruluşlarla işbirliği yapıldığını belirtti.

Park yönetimi ise çalışanlara uzman desteği sağlandığını duyurdu. Ayrıca nesli tehlike altında bulunan Altai adlı kaplanın ötenaziye tabi tutulmayacağı açıklandı.

Uzmanlar: Güvenlik ihlallerini tamamen önlemek zor

Hayvanat bahçeleri ve yaban hayatı alanında çalışan uzmanlar, olayın ardından parkın güvenlik önlemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oxford Üniversitesi'nde yaban hayatı koruma profesörü ve WildCRU direktörü Amy Dickman, olayın tek başına hayvanat bahçesinde büyük bir güvenlik sorunu bulunduğunu göstermediğini söyledi. Dickman, güvenlik önlemlerini aşmaya kararlı kişilerin durdurulmasının son derece zor olabileceğini ifade etti.

Reading Üniversitesi'nde koruma bilimi alanında öğretim görevlisi olan Campbell Murn da çok sayıda ziyaretçinin bulunduğu parklarda herkesi sürekli gözetim altında tutmanın mümkün olmadığını belirtti. Murn, risklerin azaltılabileceğini ancak bazı olayların tamamen önlenemeyebileceğini dile getirdi.

Hayvanat bahçeleri için inceleme çağrısı

Hayvanat bahçelerinin aşamalı olarak kapatılması için kampanya yürüten Born Free Vakfı'nın bir sözcüsü ise olayın tüm yönleriyle incelenmesi gerektiğini savundu.

Vakıf, Chapman'ın kaplanın bulunduğu alana nasıl girdiğinin ve sonrasında yaşananların acilen araştırılması çağrısında bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.