HBO'nun kurucusu Charles Dolan hayatını kaybetti

HBO ve Cablevision'ın kurucusu, ünlü medya patronu Charles F. Dolan, hayatını kaybetti.

Dolan'ın ailesi, milyarder iş insanının 98 yaşında doğal nedenlerle öldüğünü söyledi.

Ailenin yaptığı açıklamada, "HBO ve Cablevision'ın vizyoner kurucusu, sevgili babamız ve aile reisimiz Charles Dolan'ın vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz." ifadelerine yer verildi.

Charles Dolan kimdir?

Charles Dolan, Amerikalı bir iş insanı ve girişimcidir. En çok, dünyanın en büyük medya ve telekomünikasyon şirketlerinden biri olan HBO’nun (Home Box Office) kurucusu olarak tanınır. Ayrıca, ABD’deki büyük bir kablolu televizyon hizmet sağlayıcısı olan Cablevision Systems Corporation’ı da kurmuştur.