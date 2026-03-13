Hegseth: İran'ın Hürmüz Boğazı'na yeni mayın döşediğine dair açık kanıt yok

Savunma Bakanı Hegseth, ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını değerlendirdi.

ABD'nin İsrail ile birlikte İran'da şimdiye kadar 15 bin hedefi vurduğunu aktaran Hegseth, İran ordusunun "dünyanın daha önce hiç görmediği bir şekilde yok edildiğini" savundu.

İran'ın füze hacimlerinin yüzde 95 azaldığını ve bu ülkenin Hürmüz Boğazı'nda "çaresizlik içinde" olduğunu söyleyen Hegseth, boğazın kapanmasının sorun olmaya devam edeceği yönündeki endişelere karşı çıktıklarını belirtti.

Hegseth, "Bununla başa çıkıyoruz ve endişelenmemize gerek yok. Bu, ticari malların akışının durmasına veya tartışmalı kalmasına izin vereceğimiz doğrudan bir durum değil. Bunun farkındayız." dedi.

İran'ın, on yıllardır gemi trafiğini tehdit ederek "boğazı rehin almaya çalıştığını" ileri süren Hegseth, İran ordusunun Hürmüz Boğazı'na yeni mayınlar döşediğine yönelik "açık bir kanıt olmadığını" dile getirdi.

Hegseth, "Şu anda boğazdan geçişi engelleyen tek şey İran'ın gemilere ateş açması. İran bunu yapmadığı sürece geçişe açık. Bu, tartışmalı kalmasına izin vereceğimiz bir boğaz değil." ifadelerini kullandı.

- "İnsanlar televizyona bakıyor ve başlıklar görüyorlar"

İran'ın sahip olduğu füzeler için bileşen üreten şirketlerin "işlevsel olarak" yenilgiye uğratıldığını ve yok edildiğini savunan Hegseth, "Bugün ABD'nin, İran ve Tahran semalarına düzenlediği hava saldırılarının sayısı yine en yüksek seviyeye ulaşacak." diye konuştu.

ABD basınında "Trump yönetiminin, İran savaşının Hürmüz Boğazı üzerindeki etkisini hafife aldığı" şeklindeki haberleri "gülünç ve ciddiyetsiz" olarak nitelendiren Hegseth, "İnsanlar televizyona bakıyor ve başlıklar görüyorlar. Ben de eskiden o sektördeydim ve her şeyin kasıtlı olarak yazıldığını biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Direksiyon Trump'ın elinde"

Kamuoyunda "savaşın genişlediğine" yönelik eleştirilere karşı çıkan Hegseth, "Basın da bunu 'savaşın genişlediği ve kaotik olduğu' şeklinde göstermek istiyor. Ama hayır. Aslında ulaşmak istediğimiz hedeflere ve bunları nasıl başaracağımıza doğru yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hedeflere "en uygun şekilde ve sırayla ilerlemek" istediklerini söyleyen ve İran'a saldırıların gidişatına yönelik ABD Başkanı Donald Trump'ın "ipleri elinde tuttuğunu" kaydeden Hegseth, "Bu çatışmanın hızını, temposunu ve zamanlamasını o belirleyecek. Direksiyon tamamen onun elinde." diye konuştu.

- Hamaney'in "sadece" yazılı açıklaması

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in hakkında değerlendirmede bulunan Hamaney, "Yeni 'sözde pek de yüce olmayan' liderin yaralı ve muhtemelen sakat olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Hamaney'in dün "ne ses ne de videonun olduğu sadece yazılı" açıklama yaptığına işaret eden Hegseth, "Neden sadece yazılı bir açıklama? Sanırım nedenini biliyorsunuz. Korkuyor. Yaralı. Kaçıyor ve meşruiyeti yok. Onlar için tam bir karmaşa. Kim sorumlu? İran bunu bile bilmiyor olabilir." dedi.

- Minab saldırısına "komuta düzeyli" soruşturma

ABD ve İsrail'in İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki bir ilkokula düzenlediği ve çoğu çocuk 175 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili konuşan Hegseth, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) olayla ilgili komuta düzeyinde bir soruşturma yürütmek üzere CENTCOM dışından bir soruşturma görevlisi atadığını dile getirdi.

Soruşturmanın ne zaman tamamlanacağına dair bir zaman çerçevesi sunmayan Hegseth, "Gerçeğe ulaşacağız ve ulaştığımızda bunu paylaşacağız." diye konuştu.

- "Bu görev karmaşık, tehlikeli ve zorlu"

ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine de saldırılarda, ABD saatiyle, İran'a saldırıların 13. gününe girildiğini, askeri hedeflere doğru ilerlemeyi sürdürdüklerini belirtti.

İran'ın mayın döşeme yeteneklerini, mayın döşeme gemilerini, deniz üslerini ve depolarını, boğaz trafiğine tehdit füzelerini hedef almayı öncelediklerini vurgulayan Caine, İran tarafından Hürmüz Boğazı'na döşenen mayınların kaldırılmasıyla ilgili sorulan bir soruya, "Çeşitli sorunları çözmek için bir dizi seçeneğimiz mevcut." yanıtını verdi.

"Bu görev karmaşık, tehlikeli ve zorlu olmaya devam ediyor." diyen Caine, "Şu anda (Hürmüz) boğazlardan ticari trafiği ve akışı engelleyen tek şey İran. Boğazları kapalı tutarak çatışmacı bir tavır sergiliyorlar." ifadelerini kullandı.