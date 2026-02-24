  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Helikopter sebze-meyve haline düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
Takip Et

Helikopter sebze-meyve haline düştü: 4 kişi hayatını kaybetti

İran'ın İsfahan eyaletinde bir helikopterin teknik arızadan dolayı meyve sebze haline düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Helikopter sebze-meyve haline düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
Takip Et

İran basınına yansıyan haberlere göre İsfahan Valiliği, Dorçi kentinde bir helikopterin sebze-meyve haline düştüğünü bildirdi.

Düşen helikopterde pilot ve yardımcısı ile sebze-meyve halinde bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için detaylı inceleme başlatıldı.

Helikopter sebze-meyve haline düştü: 4 kişi hayatını kaybetti - Resim : 1