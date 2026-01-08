Helikopteri çakılan Rus milyarder öldü
Rusya’nın Perm kentinde elektrik hatlarına takılan helikopterin düşmesi sonucu Rus iş insanı İlyas Gimandutdinov ile şirket yöneticilerinden Elmir Koniakov yaşamını yitirdi.
Ural Dağları bölgesindeki olay, çevredeki kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Rus televizyon kanalı RT’de yayınlanan görüntülerde, koyu renkli helikopterin alçak irtifada uçarken elektrik kablolarına dolandığı ve Asatly Parkı’nın karlı zeminine çakıldığı görüldü.
''Uçuş izni yoktu' iddiası
Sözcü'den Yusuf Anter'in haberine göre kazaya karışan helikopterin şirkete ait Robinson R44 Raven tipi olduğu ve uçuşun izinsiz gerçekleştirildiği öne sürüldü.
Ural Ulaşım Savcılığı, helikopterin elektrik hatlarına takıldığını gösteren görüntüleri kamuoyuyla paylaşırken, olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu. İlk değerlendirmelerde kazanın, havai elektrik hatlarına temas sonucu meydana gelmiş olabileceği ifade edildi.