Herkese yetecek gıda var: Dünyada 733 milyon insan açlık çekiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Raporu’na göre, 2023 yılında dünya genelinde yaklaşık 733 milyon insan açlık çekti. Dünya nüfusunun yüzde 9,1'i olan bu sayı, açlıkla mücadelenin pandemi sonrası başarısız olduğunu gösteriyor. Küresel açlık sorunu, 2019’daki seviyelerinden giderek negatif yönde uzaklaşıyor.

2019 yılında açlık sınırının altında yaşayan insan sayısı 581 milyon kişi olurken, dünya nüfusunun yüzde 7,5'ine inmişti. 2020’de başlayan pandemiyle birlikte yaşanan sorunlarda başta küresel tedarik zincirlerinde aksamalar ve ardından da ekonomik krizler, açlıkla mücadeleyi sekteye uğrattı.

Küresel açlık sorununun nedenleri

DW haberine göre, raporda, şu an yaşanan açlığın sebeplerinin başında savaşlar ve iklim krizi geliyor.

Sudan, Ortadoğu gibi bölgelerdeki savaşlar, iklim krizinin yarattığı kuraklıklar, seller ve diğer aşırı hava olayları, sağlıklı gıdaya erişimi zorlaştırıyor.

Her yıl yayınlanan rapor bu yıl BM'ye bağlı kuruluşların yöneticileri tarafından da kamuoyuna açıldı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, raporla ilgili değerlendirmesinde, açlık, gıda güvensizliği ve yetersiz beslenme gibi sorunların küresel krizler olmaya devam ettiğini söyledi.

BM Dünya Gıda Raporu projeksiyonlarına göre, 2030 yılında dünya üzerinde 582 milyon insan yetersiz beslenecek ve bu insanların yarısı da Afrika'dan olacak.

"Dünyada herkese yetecek gıda var"

Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain, küresel eşitsizliğin aşılabilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini dile getirirken, dünyada yaşayan herkesi doyurabilecek kadar gıda üretildiğini buna rağmen yüz milyonlarca insanın açlık çektiğini ifade etti.

Gıda ürünlerinin üretimi ve dağıtım sistemlerinde ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin sorun yarattığını belirten McCain, artan gıda fiyatlarına dikkat çekti.

Cindy McCain, son dört yılda yaklaşık 40 ülkede gıda fiyatlarının en az yüzde 50 arttığını ve ailelerin temel gıda maddelerine erişim zorluğu yaşadığını aktardı.

Kadınlarda risk fazla

WFP raporuna göre, açlık en çok yoksul ülkelerde ve özellikle de bu ülkelerin kırsal kesimlerini etkiliyor. Risk altında olan gruplarda başta kadınlar, gençler ve yerli halklar gelirken, Afrika, Batı Asya ve Karayip bölgelerinde açlık yayılıyor.