Hillary Clinton: Epstein'le tanışıp tanışmadığımı hatırlamıyorum

Kongre'deki ifadesinde Hillary Clinton, komite üyelerine, Epstein ile "gerçekten görüşen kişilerle" konuşma çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Epstein ile ilgili neden bu kadar çok belgede yer aldığı konusunda yeminli ifade vermesi gerektiğini de savundu.

Clinton çift daha önce ifade verme taleplerine direnmiş ve bunları siyasi saiklerle yapılmış girişimler olarak nitelendirmişti.

İfade vermeyi kabul etmeleri, Kongre'nin çalışmalarını engelleme suçlamasına maruz kalmalarını önlemiş oldu.

Bill Clinton, Epstein ile ilişkisini yirmi yıl önce kestiğini ve 2019'da ölen finansçıyla herhangi bir bağının olmasından dolayı pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

Hillary Clinton, oturumdaki açılış konuşmasında Trump yönetimini "mağdurları yüzüstü bırakmakla" suçlarken, insan kaçakçılığına karşı yürüttüğü çalışmaları da anlattı.

"Hayatımı kadınlar ve kız çocukları için mücadeleye adadım" diyen Clinton, ABD'de ve dünyada cinsel suçlara dikkat çekmek için çalıştığını söyledi.

"Jeffrey Epstein iğrenç biriydi ama yalnız değildi. Bu tek seferlik bir magazin sansasyonu ya da siyasi skandal değil. İnsanlığa ağır bedeller ödeten küresel bir sorundur."

Epstein dosyasında yaşananları "bir siyasi partiyi ve bir kamu görevlisini korumaya yönelik kurumsal bir başarısızlık" olarak nitelendirdi.

"Mağdurlar için kalbim kırık. Onlar adına öfkeliyim" dedi.

Öte yandan oturum devam ederken ABD'li siyasi yorumcu Benny Johnson, sosyal medya platformu X'te Hillary Clinton'ın yeminli ifade verirken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Johnson paylaşımında "Clinton mutlu görünmüyor" ifadelerini kullandı ve fotoğrafı Temsilci Lauren Boebert'in verdiğini söyledi.

Bu paylaşımın ardından oturuma ara verildi. BBC'nin edindiği bilgiye göre, ifade oturumu bir süre sonra yeniden başladı.

Temsilci Lauren Boebert, BBC'ye gönderdiği mesajda fotoğrafı kendisinin paylaştığını doğruladı.

"Her şey yolunda" diyen Boebert, "Fotoğraf, duruşma başlamadan önce, tanığın açılış konuşması yayımlandığında çekildi. Küçük bir mola gibiydi" ifadelerini kullandı.

Kimsenin "başının belada olmadığını" vurgulayan Boebert, ifade sırasında fotoğraf çekilmesinin kuralları ihlal edip etmediğine ilişkin soruya ise yanıt vermedi.

Analiz: Clinton geri adım atmıyor

BBC Kuzey Amerika muhabiri Anthony Zurcher'in değerlendirmesi:

Donald Trump'ın Hillary Clinton'ı 2016 başkanlık seçimlerinde az farkla mağlup etmesinin üzerinden yaklaşık 10 yıl geçti. Bill Clinton'ın Beyaz Saray'dan ayrılmasının üzerinden ise çeyrek asırdan fazla zaman geçti.

Ancak bugün, Amerikan siyasetinde bir dönem belirleyici olan iki isim yeniden ulusal gündemde. Üstelik bu ilgi, büyük olasılıkla hiç istemedikleri bir ilgi.

Hillary Clinton'ın bugünkü ifadesinde Epstein hakkında ne kadar ayrıntı verebileceği belirsiz. Kendisinin Epstein ile hiç temas kurmadığını söylüyor. Yarın ifade verecek olan eşi ise kendi ilişkisi hakkında konuşmaya daha uygun konumda.

Ancak açılış konuşması, Clinton'ın geri adım atmayacağını gösteriyor.

Bu ifade, Clinton'ın dışişleri bakanıyken Libya'nın Bingazi kentindeki ABD konsolosluğuna yönelik 2012 saldırısıyla ilgili uzun Kongre ifadesini ve 1998'de eşinin bir Beyaz Saray stajyeriyle ilişkisi ortaya çıktıktan sonra başlayan azil sürecini hatırlatıyor.