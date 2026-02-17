Hillary Clinton, Trump yönetimini Epstein dosyalarını "örtbas etmekle" suçladı

Eski ABD Dışişleri Bakanı ve eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın eşi Hillary Clinton, Donald Trump yönetimini, Jeffrey Epstein dosyalarını "örtbas etmekle" suçladı.

"Dosyaları açığa çıkarın. Ağırdan alıyorlar" diyen Clinton, Dünya Forumu'na katılmak üzere gittiği Berlin'de BBC'ye konuştu.

Beyaz Saray ise Epstein dosyalarını yayınlayarak "kurbanlar için Demokratların şimdiye kadar yaptığından daha fazlasını" yaptıklarında ısrar etti.

Hillary Clinton, daha önce Prens Andrew adıyla tanınan Andrew Mountbatten-Windsor'un ABD Kongresi'ndeki bir komitede ifade verip vermemesi gerektiği konusunda ise "Bence ifade vermesi istenen herkes ifade vermeli" diye konuştu.

Dosyalarda birinin adının geçmesi bir suç işlediği anlamına gelmiyor. Andrew da hep suç iddialarını reddetti.

Epstein ile ilgili milyonlarca yeni dosya, Kongre'nin Epstein soruşturmalarıyla ilgili dosyaların yayınlamasını gerektiren bir yasayı kabul etmesinin ardından ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklandı.

Adalet Bakanlığı Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası'nın gerektirdiği tüm dosyaları yayınladığını duyurdu ama Kongre üyeleri bu açıklamanın yetersiz olduğunu savundu.

Yasayı kaleme alanlardan Cumhuriyetçi partili Kongre Üyesi Thomas Massie, Adalet Bakanlığı'nın Epstein ve suç ortaklarının suçlanıp suçlanmayacağına ilişkin geçmiş kararları özetleyen iç yazışmaların da yayınlamasını istedi.

Epstein, 10 Ağustos 2019'da New York'taki hücrede, seks ticareti suçlamasıyla yargılanmayı beklerken hayatını kaybetti.

Bu olay, reşit olmayan bir kurbandan fuhuş talep etmekten mahkum edilmesi ve bu nedenle seks suçlusu olarak kayıtlara geçmesinin üzerinden 10 yıldan fazla bir süre geçtikten sonra meydana geldi.

Eski prens Andrew, Epstein ile bağlantıları hakkında Kongre komitesi önünde ifade vermesi için ABD'li yetkililerin ve intihar ederek yaşamına son veren Epstein kurbanlarından Virginia Giuffre'nin ailesinin artan baskısıyla karşı karşıya.

Andrew, suçlamaları defalarca reddetmiş ve 2022'de yılında Giuffre ile hiçbir sorumluluğu kabul etmediği, mahkeme dışı bir anlaşmaya varmıştı.

Clinton çiftinin de Kongre komitesi önüne çıkmaları bekleniyor. Bill Clinton 27 Şubat'ta, Hillary Clinton ise bir gün önce ifade verecek.

Clinton'ların Kongre'ye saygısızlıktan yargılanması için yapılması planlanan oylama, çiftin ifade vermeyi kabul etmesinin ardından rafa kaldırılmıştı.

Böylece, Gerald Ford'un 1983'te ifade vermesinden bu yana ilk kez eski bir ABD başkanı bir kongre komitesine ifade vermiş olacak.

Epstein dosyalarında birçok kez adı geçen Bill Clinton, 2019'da hapishanede ölen Epstein'i tanıdığını ama 20 yıl önce irtibatı kestiğini söylüyor.

Her iki Clinton da Epstein'ın mağdurları tarafından suçlanmadı ve her ikisi de o dönemde Epstein'ın cinsel tacizinden haberdar olmadıklarını savundular.

Clintonlar ifadelerinin kapalı kapılar ardında değil, halka açık alınmasını talep ettiler.

Hillary Clinton BBC'ye verdiği demeçte, "Geleceğiz ama bunun halka açık bir şekilde yapılmasının daha iyi olacağını düşünüyoruz" dedi.

Cumhuriyetçi komite başkanı James Comer, Clinton'ları "gecikmekle" suçlamış ve ikilinin Kongre'ye saygısızlık oylaması yaklaşırken "boyun eğdiklerini" söylemişti.

Hillary Clinton ise "Ben sadece adil olmasını istiyorum. Herkese aynı şekilde davranılmasını istiyorum" dedi. "Saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Bu dosyaların tamamen açıklanması için defalarca çağrıda bulunduk. Güneş ışığının en iyi dezenfektan olduğunu düşünüyoruz."

Eski başkan adayı, kendisinin ve eşinin dikkatleri Trump'tan başka yöne çekmek için kullanıldığını da savundu. "Şu parlak objeye bakın. Clinton'ları, hatta onunla hiç tanışmamış olan Hillary Clinton'ın bile ifadesini alacağız."

Hillary Clinton, Epstein'in hüküm giymiş ortağı Ghislaine Maxwell ile "birkaç kez" görüştüğünü söyledi.

Epstein dosyalarında yüzlerce kez adı geçen Trump, onlarca yıl önce ilişkisini kestiğini söylediği Epstein ile ilgili herhangi bir suç işlemediğini savundu ve Epstein'ın kurbanları tarafından herhangi bir suçla itham edilmedi.

Trump, Hillary Clinton'ın söyleşideki sözleri sorulduğunda BBC'ye saklayacak bir şeyi olmadığını söyledi.

Başkanlık uçağında konuşan Trump "Aklandım. Jeffrey Epstein ile hiçbir alakam yok. Bulacaklarını umarak gittiler ve tam tersini buldular" dedi.

"Soruşturmanın içine ve bu onların sorunu. Clinton ve diğer pek çok Demokrat bu işin içine çekildi."

Trump'a yönelik iddialarla ilgili olarak Adalet Bakanlığı daha önce "Bazı belgelerde Trump'a karşı 2020 seçimlerinden hemen önce FBI'a sunulan gerçek dışı ve sansasyonel iddialar bulunuyor. Açıkçası bu iddialar asılsız ve yanlış ve eğer bir parça inandırıcılıkları olsaydı çoktan Trump'a karşı silah olarak kullanılmış olmaları gerekirdi" açıklamasını yapmıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da "Trump yönetimi binlerce sayfa belge yayınlayarak, Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesinin mahkeme celbi talebiyle işbirliği yaparak ve kısa süre önce Epstein'ın Demokrat dostları hakkında daha fazla soruşturma yapılması çağrısında bulunarak, mağdurlar için Demokratların şimdiye kadar yaptığından daha fazlasını yaptı" denildi.