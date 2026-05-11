Hindistan Başbakanı Modi: Bir yıl boyunca ne olursa olsun altın almayın

Hindistan Başbakanı Narendra Modi önceki gün yaptığı açıklamada, "Bir yıl boyunca, hangi etkinlik olursa olsun, altın takı satın almamalıyız" ifadelerini kullandı.

Modi ayrıca vatandaşlardan yakıt kullanımını azaltmalarını ve gereksiz yurt dışı seyahatlerinden kaçınmalarını talep etti.

Hindistan’ın altın ithalatı için büyük harcamalar yaptığını belirten Modi, halkın zaruri olmayan alımlardan kaçınması gerektiğini vurguladı.

Oksijen'in Bloomberg'ten derlediği habere göre bu olağandışı talep, Orta Doğu'daki savaşın ve buna bağlı enerji sıkıntısının Hindistan'ın ticaret açığını büyüttüğü ve rupiyi zayıflattığı bir döneme denk geliyor.

Altın, Hindistan'ın ithalat faturasında petrolden sonra en büyük payı oluştururken; ülke, dünyanın en büyük ikinci külçe altın ithalatçısı konumunda bulunuyor.

Altın ülkede 'uğurlu' kabul ediliyor

Hintlilerin Modi'nin bu talebine ne ölçüde uyacağı henüz belirsizliğini koruyor. Altın ülkedeki ekonomik ve kültürel yaşamın hemen her alanına nüfuz etmiş durumda. Birçok Hintli tasarruf için altını tercih ederken, düğünler ve festivaller sırasında altın alımı "uğurlu" bir gelenek olarak görülüyor.

Piyasalarda sert düşüş

Modi'nin açıklamalarının ardından pazartesi günü yerel mücevher üreticilerinin hisselerinde düşüş yaşandı. Hindistan'ın en büyük kuyumcusu Titan Co. Mumbai borsasında %6,6 değer kaybederken, Senco Gold Ltd. %10,8 ve Kalyan Jewellers India Ltd. %9,5 oranında geriledi.

Öte yandan, Hint bankalarının son dönemde idari darboğazlar nedeniyle altın ithal etmekte zorlandığı ve bu aksaklıkların muhtemelen nisan ayı ticaret dengesini desteklediği belirtiliyor.