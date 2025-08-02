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Hindistan Başbakanı Modi'den Pakistan'a tehdit: BrahMos füzeleri ile yok ederiz

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Modi, yerli üretim füzelerine dikkati çekerek, "Pakistan yeni bir yanlış adım atarsa BrahMos füzeleri teröristleri yok edecek" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
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Hindistan Başbakanı Modi'den Pakistan'a tehdit: BrahMos füzeleri ile yok ederiz
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan'ı açıkça tehdit etti. 

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Uttar Pradeş eyaletindeki Varanasi kentinde düzenlenen mitingde konuştu.

Modi, ülkesinin savunma kapasitesinin arttığına işaret ederek, "Sindoor Operasyonu" sırasında dünyanın Hindistan’ın yerli silahlarının gücünü, hava savunma sistemlerinin etkinliğini ve insansız hava araçlarının başarısını gördüğünü iddia etti.

"BrahMos düşmanlar üzerinde korku yaratıyor"

BrahMos füzesinin "Hindistan’ın düşmanları üzerinde korku yarattığını" öne süren Modi, Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde birçok savunma firmasının üretim tesisleri kurduğunu ve bu sayede "yerli üretim silahların ordunun temel gücü haline geleceğini" dile getirdi.

"Pakistan yanlış adım atarsa..."

Modi, BrahMos füzelerinin yakın zamanda Uttar Pradeş'in başkenti Lucknow'da da üretileceğini vurgulayarak, "Pakistan yeni bir yanlış adım atarsa BrahMos füzeleri teröristleri yok edecek" ifadesini kullandı.

Hindistan Başbakanı Modi'den Pakistan'a tehdit: BrahMos füzeleri ile yok ederiz - Resim : 1

400 kilometrelik menzili bulunuyor

BrahMos füzesi, Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Organizasyonu (DRDO) ile Rusya'nın NPO Mashinostroyenia kuruluşu arasında ortak girişimle geliştiriliyor.

Füze, kara, deniz ve hava platformlarından fırlatılabiliyor, 400 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Hindistan-Pakistan geginliği 

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan topraklarına ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı. İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti. (NTV)

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