Hindistan Başbakanından G20 ülkelerine çağrı

Maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının katıldığı iki günlük bir toplantıda konuşan Hindistan Başbakanı Modi, birçok ülkenin sahip olduğu sürdürülemez borçlara dikkat çekti.

Toplantının başında yayınladığı video mesajında, borç verenlerin kendilerini reforme etmekte yavaş kalması nedeniyle uluslararası finans kurumlarına olan güvenin aşındığını söyledi.

Modi, "Gıda ve enerji güvenliği dünya çapında önemli endişeler haline geldi. Birçok ülkenin mali varlığı bile sürdürülemez borç seviyeleri tarafından tehdit ediliyor" dedi.