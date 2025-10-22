Hindistan Cumhurbaşkanı'nı taşıyan helikopterin iniş yaptığı pist çöktü (Video)

Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu, 4 günlük ziyaret kapsamında Kerala eyaletine geldi. Cumhurbaşkanı Murmu'nun bulunduğu Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait Mi-17 helikopteri, Pramadam Stadyumu'ndaki piste iniş yaptı. İnişin ardından pistin bir kısmı çöktü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, güvenlik güçlerinin helikopteri iterek güvenli bir noktaya taşıdığı görüldü.

Olayda yaralanan olmazken, Cumhurbaşkanı Murmu planlanan ziyaretine devam etti.

Emniyet müdürlüğünden üst düzey bir yetkili Hint medyasına yaptığı açıklamada, helikopterin iniş yerinin son anda değiştirildiğini, bu nedenle stadyuma helikopter pistinin inişten saatlerce önce yapıldığını belirtti.

Yetkili, "Beton henüz tam olarak sertleşmemişti. Bu nedenle helikopter iniş yaptığında ağırlığını taşıyamadı ve tekerleklerin yere değdiği yerlerde çöküntüler oluştu" ifadelerini kullandı.