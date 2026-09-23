Hindistan ekonomisinde hızlı toparlanma: Özel sektör faaliyetleri 3 ayın zirvesini gördü

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Hindistan ekonomisi eylül ayında üretim ve hizmet kanadındaki güçlü performansıyla dikkat çekti. HSBC tarafından hazırlanan flaş satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri, ülkedeki özel sektör faaliyetlerinin son üç aylık dönemin en yüksek ivmesine ulaştığını ortaya koydu.

İmalat sektöründeki ivme büyümeyi sırtladı

Eylül ayındaki toparlanmanın ana itici gücü imalat sektörü oldu. Fabrika üretimindeki ve yeni siparişlerdeki artış, genel büyüme oranını yukarı taşırken üreticilerin geleceğe dönük beklentilerinde de belirgin bir iyileşme kaydedildi.

Hizmet sektörü ve ihracat talebi güçlü seyrini korudu

İmalat kanadındaki sıçramanın yanı sıra hizmet sektöründeki genişleme de canlılığını sürdürdü. Hem iç pazardaki talep artışı hem de uluslararası siparişlerdeki yukarı yönlü ivme, Asya'nın en büyük ekonomilerinden biri olan Hindistan'da özel sektörün genel performansını destekledi.