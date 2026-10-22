Hindistan ile Avrupa Birliği arasındaki serbest ticaret anlaşmasında sona yaklaşıldı

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Almanya ziyareti sırasında küresel ticaret ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulunan Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal, iki taraf arasındaki ekonomik iş birliğini derinleştirecek kritik adımların hız kazandığını belirtti. Yirmi yedi üyeden oluşan Avrupa Birliği bloğu ile Hindistan arasındaki bu stratejik mutabakatın, pazar erişimini hızlandıracağı ve karşılıklı yatırım hareketlerini belirgin şekilde kolaylaştıracağı ifade edildi.

Pazar erişimi ve yatırım kolaylığı

Planlanan ticaret anlaşması, iki dev ekonomi arasındaki gümrük engellerini azaltmayı ve ticari akışı hızlandırmayı hedefliyor. Uzmanlar, söz konusu mutabakatın hem Hint üreticiler hem de Avrupalı şirketler için yeni büyüme alanları yaratacağını ve tedarik zincirindeki entegrasyonu artıracağını kaydetti.

Yıl sonu hedefi ve takvim detayları

Tarafların yıl sonuna kadar resmi imza aşamasına gelmesi öngörülürken, metnin yürürlüğe giriş sürecinin meclis onayları ve yasal uyum çalışmalarıyla birlikte birkaç ayı bulacağı vurgulandı. Anlaşmanın hayata geçmesiyle birlikte iki bölge arasındaki ekonomik ortaklığın yeni bir evreye evrilmesi bekleniyor.