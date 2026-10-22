Hindistan ile Yeni Zelanda arasında tarihi ticaret anlaşması yürürlüğe girdi

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Hindistan ile Yeni Zelanda arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA), iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını açtı. 20 Ekim 2026’da yürürlüğe giren anlaşmayla Yeni Zelanda, Hindistan’dan ithal edilen ürünlere uyguladığı gümrük vergilerini tüm tarife kalemlerinde kaldırdı.

Tekstil, hazır giyim, deri ürünleri, ayakkabı, mühendislik ürünleri, plastik, kauçuk ve elektronik gibi sektörlerin düzenlemeden yararlanması bekleniyor. Daha önce bazı ürünlere uygulanan yüzde 10’a varan gümrük vergilerinin kaldırılması, Hintli ihracatçıların Yeni Zelanda pazarındaki rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor. İlaç, tarım ürünleri, deniz ürünleri ve kimyasallar gibi alanlarda da bazı gümrük vergileri yüzde 5’ten sıfıra indirildi.

Yeni Zelanda’dan 20 milyar dolarlık yatırım hedefi

Anlaşmanın önemli başlıklarından biri de Yeni Zelanda’nın Hindistan’a yönelik yatırım planı oldu. Yeni Zelanda, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonraki 15 yıl içinde Hindistan’a 20 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım yapılmasını kolaylaştırmayı taahhüt etti. Bu hedefin gerçekleşmesi, Hindistan’da üretim kapasitesinin artırılması, yeni iş alanlarının oluşturulması ve iki ülke arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.

Bununla birlikte yatırım taahhüdü belirli ekonomik koşullara bağlı. Hindistan’daki ekonomik büyümenin geçmiş dönemlerdeki seviyelerin altında kalması durumunda Yeni Zelanda’nın yatırım teşvikini sürdürme yükümlülüğü bulunmuyor.

Hindistan bazı sektörleri anlaşmanın dışında tuttu

Hindistan, yerli üreticileri ve hassas sektörleri korumak amacıyla toplam tarife kalemlerinin yaklaşık yüzde 30’unu anlaşmanın dışında bıraktı. Tarife kalemlerinin yaklaşık yüzde 70’inde ise kademeli pazar erişimi sağlandı. Yeni Zelanda’dan kereste, yün, koyun eti ve işlenmemiş deri gibi ürünlerde gümrük vergileri kaldırılacak veya ilgili ürünler için belirlenen koşullar çerçevesinde sıfır vergi uygulanacak.

Buna karşılık süt ürünleri, çok sayıda tarım ürünü, şeker, bitkisel yağlar ile silah ve mühimmat gibi alanlar anlaşmanın dışında tutuldu. Bu yaklaşım, Hindistan’ın ticareti serbestleştirirken yerli üreticiler açısından hassas gördüğü sektörleri koruma politikasını sürdürdüğünü gösteriyor.

Çalışma vizeleri ve eğitim fırsatları genişliyor

Anlaşma yalnızca mal ticaretini kapsamıyor. Hindistan vatandaşlarının Yeni Zelanda’da çalışmasına ve eğitim sonrasında ülkede kalmasına ilişkin yeni olanaklar da düzenlemede yer alıyor. Yeni kurallarla yüksek nitelikli mesleklerde çalışanlar ve Hindistan’a özgü kabul edilen bazı meslek grupları için iki yeni geçici çalışma vizesi kategorisi oluşturuldu. Bu kapsamda Yeni Zelanda’da aynı anda en fazla 5 bin kişi bulunabilecek. Vizeler üç yıl geçerli olacak ancak doğrudan oturum hakkı sağlamayacak.

Yeni Zelanda’da doktora yapan Hindistan vatandaşları, 16 Kasım 2026’dan itibaren dört yıla kadar mezuniyet sonrası çalışma vizesine başvurabilecek. Ayrıca Hindistanlı öğrencilerin eğitim sırasında haftada en az 20 saat çalışma hakkı korunacak.

18-30 yaş arasındaki Hindistan vatandaşları için de anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonraki iki yıl içinde bir çalışma tatili programı başlatılması planlanıyor. Yıllık 1.000 kişiyle sınırlı olacak program kapsamında katılımcılar Yeni Zelanda’da 12 aya kadar kalabilecek.

İki ülke ticareti 2030’a kadar büyütmeyi hedefliyor

Serbest Ticaret Anlaşması, Hindistan ve Yeni Zelanda’nın ticari ilişkilerini genişletme hedefinin bir parçası olarak öne çıkıyor. İki ülke, mal ve hizmet ticaretini 2030’a kadar iki katına çıkarmayı amaçlıyor.

Yeni düzenlemelerin ihracatçılara yeni pazar fırsatları sunması, yatırımları teşvik etmesi ve profesyonellerin hareketliliğini artırması bekleniyor. Bununla birlikte anlaşmanın ekonomik etkisi, yatırım hedeflerinin ne ölçüde gerçekleşeceğine ve şirketlerin yeni ticaret koşullarından nasıl yararlanacağına bağlı olacak.